Командир "Вовків Да Вінчі" Філімонов про спробу замаху з боку ФСБ: Війна триває і в тилу

Командир 108-го окремого батальйону ЗСУ "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов відреагував на спробу замаху, який, за даними слідства, організовувала російська ФСБ через завербованого українця.

Джерело: Філімонов

Пряма мова: "ФСБ і всі її прибічники дуже хотіли побачити мене мертвим. Але завдяки чіткій та професійній роботі Служби безпеки України в РФ знову нічого не вийшло."

Реклама:

Деталі: Філімонов подякував голові СБУ Василю Малюку та всій команді за оперативне втручання й зазначив, що деталі справи будуть оприлюднені пізніше – тривають слідчі дії.

"Нагадаю: війна триває і в тилу. Не ведіться на сумнівні "завдання" від "сбушників" у месенджерах. СБУ не вербує телефоном, не просить порушувати закон і не ставить "дивних" задач", – наголосив він.

Що передувало:

РЕКЛАМА: