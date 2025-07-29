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Командир "Вовків Да Вінчі" Філімонов про спробу замаху з боку ФСБ: Війна триває і в тилу

Анастасія ПроцВівторок, 29 липня 2025, 14:36
Командир Вовків Да Вінчі Філімонов про спробу замаху з боку ФСБ: Війна триває і в тилу
фото: Facebook/ Сергій Філімонов

Командир 108-го окремого батальйону ЗСУ "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов відреагував на спробу замаху, який, за даними слідства, організовувала російська ФСБ через завербованого українця.

Джерело: Філімонов

Пряма мова: "ФСБ і всі її прибічники дуже хотіли побачити мене мертвим. Але завдяки чіткій та професійній роботі Служби безпеки України в РФ знову нічого не вийшло."

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Деталі: Філімонов подякував голові СБУ Василю Малюку та всій команді за оперативне втручання й зазначив, що деталі справи будуть оприлюднені пізніше – тривають слідчі дії.

"Нагадаю: війна триває і в тилу. Не ведіться на сумнівні "завдання" від "сбушників" у месенджерах. СБУ не вербує телефоном, не просить порушувати закон і не ставить "дивних" задач", – наголосив він.

Що передувало:

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  • Раніше Служба безпеки України та Офіс Генпрокурора повідомили, що запобігли замовному вбивству командира 108-го окремого батальйону ЗСУ "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова, яке готувала ФСБ. 
  • За даними слідства, для вчинення злочину російська спецслужба завербувала учасника АТО з Кам’янського, який був упевнений, що за дорученням СБУ має знешкодити коригувальника, котрий працює на РФ, а не українського військового командира.

Росія
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