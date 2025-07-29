Командир "Вовків Да Вінчі" Філімонов про спробу замаху з боку ФСБ: Війна триває і в тилу
Командир 108-го окремого батальйону ЗСУ "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов відреагував на спробу замаху, який, за даними слідства, організовувала російська ФСБ через завербованого українця.
Джерело: Філімонов
Пряма мова: "ФСБ і всі її прибічники дуже хотіли побачити мене мертвим. Але завдяки чіткій та професійній роботі Служби безпеки України в РФ знову нічого не вийшло."
Деталі: Філімонов подякував голові СБУ Василю Малюку та всій команді за оперативне втручання й зазначив, що деталі справи будуть оприлюднені пізніше – тривають слідчі дії.
"Нагадаю: війна триває і в тилу. Не ведіться на сумнівні "завдання" від "сбушників" у месенджерах. СБУ не вербує телефоном, не просить порушувати закон і не ставить "дивних" задач", – наголосив він.
Що передувало:
- Раніше Служба безпеки України та Офіс Генпрокурора повідомили, що запобігли замовному вбивству командира 108-го окремого батальйону ЗСУ "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова, яке готувала ФСБ.
- За даними слідства, для вчинення злочину російська спецслужба завербувала учасника АТО з Кам’янського, який був упевнений, що за дорученням СБУ має знешкодити коригувальника, котрий працює на РФ, а не українського військового командира.