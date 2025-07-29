Командир "Волков Да Винчи" Филимонов о попытке покушения со стороны ФСБ: Война продолжается и в тылу
Командир 108-го отдельного батальона ВСУ "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов отреагировал на попытку покушения, которое, по данным следствия, организовывала российская ФСБ через завербованного украинца.
Источник: Филимонов
Прямая речь: "ФСБ и все ее сторонники очень хотели увидеть меня мертвым. Но благодаря четкой и профессиональной работе Службы безопасности Украины у РФ снова ничего не получилось."
Детали: Филимонов поблагодарил главу СБУ Василия Малюка и всю команду за оперативное вмешательство и отметил, что детали дела будут обнародованы позже - продолжаются следственные действия.
"Напомню: война продолжается и в тылу. Не ведитесь на сомнительные "задания" от "сбушников" в мессенджерах. СБУ не вербует по телефону, не просит нарушать закон и не ставит "странных" задач", - подчеркнул он.
Что предшествовало:
- Ранее Служба безопасности Украины и Офис Генпрокурора сообщили, что предотвратили заказное убийство командира 108-го отдельного батальона ВСУ "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова, которое готовила ФСБ.
- По данным следствия, для совершения преступления российская спецслужба завербовала участника АТО из Каменского, который был уверен, что по поручению СБУ должен обезвредить корректировщика, который работает на РФ, а не украинского военного командира.