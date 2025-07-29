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РФ атакувала рятувальників: поранені четверо співробітників ДСНС на Донеччині та Херсонщині

Анастасія ПроцВівторок, 29 липня 2025, 15:29
РФ атакувала рятувальників: поранені четверо співробітників ДСНС на Донеччині та Херсонщині
фото: ДСНС

Протягом 29 липня російські війська двічі атакували підрозділи ДСНС – на Донеччині та в Херсоні. Внаслідок ударів поранено чотирьох рятувальників, ще одну службову машину пошкоджено.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Зазначається, що в Костянтинівці на Донеччині російський безпілотник атакував рятувальників, коли ті евакуювали цивільних із небезпечної зони. Поранено двох вогнеборців, пошкоджено службовий автомобіль. Постраждалим надали домедичну допомогу та доправили до лікарні.

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Ще одна атака сталася в Херсоні: ворожий FPV-дрон влучив у вантажівку одного з підрозділів ДСНС. Поранення дістали ще двоє рятувальників, їх також госпіталізовано.

Нагадаємо:

  • Російський ударний FPV-дрон поцілив у пожежний автомобіль у Костянтинівці Донецької області: двоє співробітників міської пожежної команди дістали поранення.

Харківська областьХерсонська областьДСНС
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