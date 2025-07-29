РФ атакувала рятувальників: поранені четверо співробітників ДСНС на Донеччині та Херсонщині
Вівторок, 29 липня 2025, 15:29
Протягом 29 липня російські війська двічі атакували підрозділи ДСНС – на Донеччині та в Херсоні. Внаслідок ударів поранено чотирьох рятувальників, ще одну службову машину пошкоджено.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Деталі: Зазначається, що в Костянтинівці на Донеччині російський безпілотник атакував рятувальників, коли ті евакуювали цивільних із небезпечної зони. Поранено двох вогнеборців, пошкоджено службовий автомобіль. Постраждалим надали домедичну допомогу та доправили до лікарні.
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Ще одна атака сталася в Херсоні: ворожий FPV-дрон влучив у вантажівку одного з підрозділів ДСНС. Поранення дістали ще двоє рятувальників, їх також госпіталізовано.
Нагадаємо:
- Російський ударний FPV-дрон поцілив у пожежний автомобіль у Костянтинівці Донецької області: двоє співробітників міської пожежної команди дістали поранення.