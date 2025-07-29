РФ атаковала спасателей: ранены четверо сотрудников ГСЧС в Донецкой и Херсонской областях

В течение 29 июля российские войска дважды атаковали подразделения ГСЧС - в Донецкой области и в Херсоне. В результате ударов ранены четверо спасателей, еще одна служебная машина повреждена.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Отмечается, что в Константиновке Донецкой области российский беспилотник атаковал спасателей, когда те эвакуировали гражданских из опасной зоны. Ранены двое пожарных, поврежден служебный автомобиль. Пострадавшим оказали домедицинскую помощь и доставили в больницу.

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Еще одна атака произошла в Херсоне: вражеский FPV-дрон попал в грузовик одного из подразделений ГСЧС. Ранения получили еще двое спасателей, они также госпитализированы.

Напомним: