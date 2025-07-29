Необґрунтовані активи на майже 13 млн виявили в ексчиновника ДСНС, якого судять за розкрадання пального

За матеріалами Державного бюро розслідувань Національне агентство з питань запобігання корупції виявило майже 13 млн гривень необґрунтованих активів в в експосадовця Державної служби з надзвичайних ситуацій, якого судять за організацію масштабної схеми розкрадання пального.

Джерело: ДБР, НАЗК, співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: У 2023 році ДБР повідомило підозру шести учасникам злочинного угрупування, які брали участь у розкраданні відомчого пального ДСНС, призначеного для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування, а також евакуації людей з прифронтових територій.

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За даними слідства, організував схему колишній начальник аварійно-рятувального загону ДСНС. Джерела УП повідомили, що йдеться про полковника Володимира Мілаєнка.

Відомче пальне він списував, а потім використовував для заправки вантажівок власних фірм. Водіями на них працювали підлеглі посадовця. Вони продовжували отримувати зарплатню рятувальників за той час, коли перевозили комерційні вантажі за межами регіону.

Розкрадання пального були настільки масштабними, що посадовцю довелось облаштувати міні-АЗС прямо на території власного маєтку, зазначають у Бюро.

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За короткий проміжок часу посадовець незаконно списав та вивів на свій "бізнес" 34 тисячі літрів пального на суму майже 1,2 млн гривень. Рятувальники, які замість служби в аварійному загоні перевозили комерційні вантажі та займались заправкою, отримали безпідставно понад 400 тис. гривень зарплатні з бюджету.

ДБР завершило досудове розслідування у цій справі та скерувало обвинувальні акти стосовно усіх учасників злочинного угрупування до суду (у цій справі Мілаєнко перебуває під запобіжним заходом у вигляді особистого зобов’язання -ред.).

У 2023 році повідомлялось, що суд арештував будинок, автівки та 5,5 млн грн фігуранта.

За ініціативою ДБР НАЗК провело моніторинг способу життя експосадовця ДСНС та його родини. Перевірка засвідчила наявність необґрунтованих активів у нього та його дружини на суму майже 12,7 млн гривень.

Серед виявлених необґрунтованих активів:

три автомобілі преміумкласу, придбані в тому числі під час війни, загальною вартістю понад 7,2 млн грн;

5,4 млн гривень.

Тож нині ДБР порушило кримінальне провадження у зв’язку з виявленими фактами за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення).