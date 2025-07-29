Необоснованные активы на почти 13 млн нашли у экс-чиновника ГСЧС, которого судят за хищение горючего

По материалам Государственного бюро расследований Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило почти 13 млн гривен необоснованных активов у экс-чиновника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которого судят за организацию масштабной схемы хищения горючего.

Источник: ГБР, НАПК, собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: В 2023 году ГБР сообщило подозрение шести участникам преступной группировки, которые участвовали в хищении ведомственного топлива ГСЧС, предназначенного для ликвидации последствий ракетных обстрелов, проведения разминирования, а также эвакуации людей с прифронтовых территорий.

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По данным следствия, организовал схему бывший начальник аварийно-спасательного отряда ГСЧС. Источники УП сообщили, что речь идет о полковнике Владимире Милаенко.

Ведомственное топливо он списывал, а затем использовал для заправки грузовиков собственных фирм. Водителями на них работали подчиненные чиновника. Они продолжали получать зарплату спасателей за то время, когда перевозили коммерческие грузы за пределами региона.

Хищения топлива были настолько масштабными, что чиновнику пришлось обустроить мини-АЗС прямо на территории собственного имения, отмечают в Бюро.

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За короткий промежуток времени чиновник незаконно списал и вывел на свой "бизнес" 34 тысячи литров горючего на сумму почти 1,2 млн гривен. Спасатели, которые вместо службы в аварийном отряде перевозили коммерческие грузы и занимались заправкой, получили безосновательно более 400 тыс. гривен зарплаты из бюджета.

ГБР завершило досудебное расследование по этому делу и направило обвинительные акты в отношении всех участников преступной группировки в суд (по этому делу Милаенко находится под мерой пресечения в виде личного обязательства -ред.).

В 2023 году сообщалось, что суд арестовал дом, машины и 5,5 млн грн фигуранта.

По инициативе ГБР НАПК провело мониторинг образа жизни экс-чиновника ГСЧС и его семьи. Проверка показала наличие необоснованных активов у него и его жены на сумму почти 12,7 млн гривен.

Среди выявленных необоснованных активов:

три автомобиля премиум-класса, приобретенные в том числе во время войны, общей стоимостью более 7,2 млн грн;

5,4 млн гривен.

Поэтому сейчас ГБР возбудило уголовное производство в связи с выявленными фактами по ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение).