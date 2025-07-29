Єврокомісія закликала Україну якнайшвидше призначити голову БЕБ згідно із законом
Європейська комісія офіційно звернулася до української влади із вимогою якнайшвидше призначити голову Бюро економічної безпеки згідно із законом та чинною процедурою відбору.
Джерело: кореспондентка "Європейської правди" з посиланням на заяву речника Єврокомісії
Деталі: В Єврокомісії наголосили, що реформа БЕБ є частиною ширших зобов'язань України в рамках процесу вступу до ЄС.
"Київ повинен якнайшвидше призначити директора Бюро економічної безпеки України відповідно до закону про реформування БЕБ та чинних процедур відбору і призначення", – заявив речник.
"Це необхідно для просування реформи БЕБ та забезпечення його незалежного та ефективного функціонування", – додав він.
Речник нагадав, що у звіті Єврокомісії щодо розширення ЄС за 2024 рік наголошується на необхідності швидкої імплементації закону про БЕБ, зокрема через прозорий процес відбору на основі особистих заслуг.
БЕБ відіграє важливу роль у боротьбі України з фінансовими злочинами. ЄС раніше наголошував на важливості обрання керівника БЕБ на основі його доброчесності.
Штефан Шльонінг, керівник програм співробітництва представництва ЄС в Україні, раніше наголошував, що призначення переможця конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки є для ЄС важливим індикатором руху України дорогою реформ.
Це стало однією з небагатьох публічних заяв іноземних дипломатів щодо ситуації з БЕБ, що прозвучали після скасування урядом результатів конкурсу.
На тлі ситуації довкола незалежності НАБУ і САП, як стало відомо ЄвроПравді від кількох джерел, у ЄС почали піднімати питання інших пов'язаних з реформами дій, включаючи призначення керівника БЕБ за підсумками проведеного конкурсу.
Нагадаємо:
- У липні, попри очікувані позитивні рішення з боку Євросоюзу, Київ почав наступ на реформи. Ми розповідали про це у статті "Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі".
- Також "Європейська правда" опублікувала позиційну статтю: "Мовчання вбиває демократію. Західні партнери мають змінити політику щодо України"