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Єврокомісія закликала Україну якнайшвидше призначити голову БЕБ згідно із законом

Іванна Костіна, Тетяна ВисоцькаВівторок, 29 липня 2025, 15:41
Єврокомісія закликала Україну якнайшвидше призначити голову БЕБ згідно із законом
Ілюстративне фото: Getty Images

Європейська комісія офіційно звернулася до української влади із вимогою якнайшвидше призначити голову Бюро економічної безпеки згідно із законом та чинною процедурою відбору.

Джерело: кореспондентка "Європейської правди"  з посиланням на заяву речника Єврокомісії

Деталі: В Єврокомісії наголосили, що реформа БЕБ є частиною ширших зобов'язань України в рамках процесу вступу до ЄС.

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"Київ повинен якнайшвидше призначити директора Бюро економічної безпеки України відповідно до закону про реформування БЕБ та чинних процедур відбору і призначення", – заявив речник.

"Це необхідно для просування реформи БЕБ та забезпечення його незалежного та ефективного функціонування", – додав він.

Речник нагадав, що у звіті Єврокомісії щодо розширення ЄС за 2024 рік наголошується на необхідності швидкої імплементації закону про БЕБ, зокрема через прозорий процес відбору на основі особистих заслуг.

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БЕБ відіграє важливу роль у боротьбі України з фінансовими злочинами. ЄС раніше наголошував на важливості обрання керівника БЕБ на основі його доброчесності.

Штефан Шльонінг, керівник програм співробітництва представництва ЄС в Україні, раніше наголошував, що призначення переможця конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки є для ЄС важливим індикатором руху України дорогою реформ.

Це стало однією з небагатьох публічних заяв іноземних дипломатів щодо ситуації з БЕБ, що прозвучали після скасування урядом результатів конкурсу.

На тлі ситуації довкола незалежності НАБУ і САП, як стало відомо ЄвроПравді від кількох джерел, у ЄС почали піднімати питання інших пов'язаних з реформами дій, включаючи призначення керівника БЕБ за підсумками проведеного конкурсу.

Нагадаємо:

ЄврокомісіяБЕБ
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