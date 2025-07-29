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Еврокомиссия призвала Украину как можно быстрее назначить главу БЭБ по закону

Иванна Костина, Татьяна ВысоцкаяВторник, 29 июля 2025, 15:41
Еврокомиссия призвала Украину как можно быстрее назначить главу БЭБ по закону
Иллюстративное фото: Getty Images

Европейская комиссия официально обратилась к украинской власти с требованием как можно быстрее назначить главу Бюро экономической безопасности по закону и действующей процедуре отбора.

Источник: корреспондентка "Европейской правды" со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии

Детали: В Еврокомиссии подчеркнули, что реформа БЭБ является частью более широких обязательств Украины в рамках процесса вступления в ЕС.

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"Киев должен как можно быстрее назначить директора Бюро экономической безопасности Украины в соответствии с законом о реформировании БЭБ и действующими процедурами отбора и назначения", – заявил спикер.

"Это необходимо для продвижения реформы БЭБ и обеспечения его независимого и эффективного функционирования", – добавил он.

Спикер напомнил, что в отчете Еврокомиссии о расширении ЕС за 2024 год отмечается необходимость быстрой имплементации закона о БЭБ, в частности через прозрачный процесс отбора на основе личных заслуг.

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БЭБ играет важную роль в борьбе Украины с финансовыми преступлениями. ЕС ранее подчеркивал важность избрания руководителя БЭБ на основе его добропорядочности.

Штефан Шленинг, руководитель программ сотрудничества представительства ЕС в Украине, ранее отмечал, что назначение победителя конкурса на руководителя Бюро экономической безопасности является для ЕС важным индикатором движения Украины по пути реформ.

Это стало одним из немногих публичных заявлений иностранных дипломатов по ситуации с БЭБ, прозвучавших после отмены правительством результатов конкурса.

На фоне ситуации вокруг независимости НАБУ и САП, как стало известно ЕвроПравде от нескольких источников, в ЕС начали поднимать вопрос других связанных с реформами действий, включая назначение руководителя БЭБ по итогам проведенного конкурса.

Напомним:

ЕврокомиссияБЭБ
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