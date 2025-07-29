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В ЄС розповіли про вимоги фон дер Ляєн на переговорах з Зеленським щодо "антикору"

Тетяна Висоцька, Ірина КутєлєваВівторок, 29 липня 2025, 16:01
В ЄС розповіли про вимоги фон дер Ляєн на переговорах з Зеленським щодо антикору
Фото: Getty Images

В Єврокомісії в контексті майбутнього голосування у Верховній Раді законопроєкту, який гарантує незалежність антикорупційних органів, нагадали, що відновлення повноважень НАБУ і САП мають ключове значення для антикорупційної архітектури України.

Джерело: коментар речника Єврокомісії, який є у розпорядженні "Європейської правди"

Деталі: Як зазначив речник ЄК, у розмові з президентом України Володимиром Зеленським 28 липня президентка Єврокомісії фон дер Ляєн озвучила чітке послання: Україна повинна розвивати свої міцні основи як майбутня держава-член ЄС і зберегти незалежні антикорупційні органи, які є наріжними каменями правової держави.

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В Єврокомісії закликають Раду невідкладно ухвалити законопроєкт для виправлення ситуації з незалежністю НАБУ і САП.

"Повага до верховенства права і боротьба з корупцією є основоположними елементами Європейського Союзу. Вони лежать в основі процесу приєднання і відповідають вимогам українського населення. Як країна-кандидат, Україна повинна повною мірою дотримуватися цих стандартів", – зазначив речник.

У цьому контексті він наголосив, що "компроміс неможливий", а також зауважив, що в ЄС очікують, що українська влада "докладе всіх зусиль для відновлення довіри своїх громадян і міжнародних партнерів шляхом ухвалення рішучих заходів у сфері верховенства права".

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25 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив, що внесений президентом законопроєкт для виправлення ситуації з незалежністю НАБУ і САП мають розглянути 31 липня

На тлі проблем, створених ухваленням закону, що узалежнює НАБУ і САП від генпрокурора, Європейський союз дипломатичними каналами передав Києву попередження про наслідки у разі, якщо парламент не знайде голоси для повноцінного скасування норм проєкту 12414.

Радимо ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Мовчання вбиває демократію. Західні партнери мають змінити політику щодо України

Європакорупція
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