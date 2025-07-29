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В ЕС рассказали о требованиях фон дер Ляйен на переговорах с Зеленским по "антикору"

Татьяна Высоцкая, Ирина КутелеваВторник, 29 июля 2025, 16:01
В ЕС рассказали о требованиях фон дер Ляйен на переговорах с Зеленским по антикору
Фото: Getty Images

В Еврокомиссии в контексте предстоящего голосования в Верховной Раде законопроекта, который гарантирует независимость антикоррупционных органов, напомнили, что восстановление полномочий НАБУ и САП имеют ключевое значение для антикоррупционной архитектуры Украины.

Источник: комментарий представителя Еврокомиссии, который есть в распоряжении "Европейской правды"

Детали: Как отметил пресс-секретарь ЕК, в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 июля президент Еврокомиссии фон дер Ляйен озвучила четкое послание: Украина должна развивать свои прочные основы как будущее государство-член ЕС и сохранить независимые антикоррупционные органы, которые являются краеугольными камнями правового государства.

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В Еврокомиссии призывают Раду незамедлительно принять законопроект для исправления ситуации с независимостью НАБУ и САП.

"Уважение к верховенству права и борьба с коррупцией являются основополагающими элементами Европейского Союза. Они лежат в основе процесса присоединения и соответствуют требованиям украинского населения. Как страна-кандидат, Украина должна в полной мере соблюдать эти стандарты", – отметил спикер.

В этом контексте он подчеркнул, что "компромисс невозможен", а также отметил, что в ЕС ожидают, что украинская власть "приложит все усилия для восстановления доверия своих граждан и международных партнеров путем принятия решительных мер в сфере верховенства права".

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25 июля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил, что внесенный президентом законопроект для исправления ситуации с независимостью НАБУ и САП должны рассмотреть 31 июля.

На фоне проблем, созданных принятием закона, который делает НАБУ и САП зависимыми от генпрокурора, Европейский союз по дипломатическим каналам передал Киеву предупреждение о последствиях в случае, если парламент не найдет голоса для полной отмены норм проекта 12414.

Рекомендуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Молчание убивает демократию. Западные партнеры должны изменить политику в отношении Украины

Европакоррупция
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