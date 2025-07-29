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Російський мільярдер програв суд у Британії – санкції щодо нього не скасують

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоВівторок, 29 липня 2025, 17:01
Російський мільярдер програв суд у Британії – санкції щодо нього не скасують
Роман Абрамович і Євген Швідлер. фото Getty Images

Верховний суд Великої Британії 29 липня відхилив апеляцію російського мільярдера й нафтового магната Євгена Швідлера на санкції, запроваджені через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Британія наклала санкції на Швідлера у березні 2022 року через зв'язки з колишнім власником футбольного клубу "Челсі" Романом Абрамовичем, а також його колишньої посади – директора російського виробника сталі "Євраз".

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Російський олігарх стверджував, що британські санкції зруйнували його бізнес і згубно вплинули на його життя та життя родини, а також вказував, що не всі повʼязані з Росією мільярдери потрапили під обмеження у Британії.

Але Верховний суд чотирма голосами проти одного відхилив апеляцію Швідлера, постановивши, що існує "раціональний зв'язок" між санкціями та метою спонукати мільярдера протистояти російському вторгненню і чинити тиск на Абрамовича.

Вони заявили, що санкції проти Швідлера "дають чіткий сигнал людям, які перебувають у становищі пана Швідлера, що їм було б розумно відмежуватись від російського бізнесу".

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Окремим рішенням у вівторок Верховний суд Британії також відхилив апеляцію російського бізнесмена Сергія Науменка, чию суперʼяхту вартістю 44 мільйони євро було арештовано в Лондоні.

Що передувало: Британський уряд раніше заявив, що може подати до суду на російського олігарха Романа Абрамовича, щоб домогтись передачі 3,2 млрд доларів із коштів, отриманих від продажу футбольного клубу "Челсі", на гуманітарні цілі в Україні.

санкціїВелика БританіяолігархиРосія
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