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Российский миллиардер проиграл суд в Британии – санкции против него остаются

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоВторник, 29 июля 2025, 17:01
Российский миллиардер проиграл суд в Британии – санкции против него остаются
Роман Абрамович и Евгений Швидлер. Фото Getty Images

Верховный суд Великобритании 29 июля отклонил апелляцию российского миллиардера и нефтяного магната Евгения Швидлера на санкции, введенные из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Великобритания наложила санкции на Швидлера в марте 2022 года из-за связей с бывшим владельцем футбольного клуба "Челси" Романом Абрамовичем, а также его бывшей должности – директора российского производителя стали "Евраз".

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Российский олигарх утверждал, что британские санкции разрушили его бизнес и пагубно повлияли на его жизнь и жизнь семьи, а также указывал, что не все связанные с Россией миллиардеры попали под ограничения в Британии.

Но Верховный суд четырьмя голосами против одного отклонил апелляцию Швидлера, постановив, что существует "рациональная связь" между санкциями и целью побудить миллиардера противостоять российскому вторжению и оказать давление на Абрамовича.

Они заявили, что санкции против Швидлера "дают четкий сигнал людям, которые находятся в положении господина Швидлера, что им было бы разумно отмежеваться от российского бизнеса".

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Отдельным решением во вторник Верховный суд Великобритании также отклонил апелляцию российского бизнесмена Сергея Науменко, чья суперъяхта стоимостью 44 миллиона евро была арестована в Лондоне.

Что предшествовало: Британское правительство ранее заявило, что может подать в суд на российского олигарха Романа Абрамовича, чтобы добиться передачи 3,2 млрд долларов из средств, полученных от продажи футбольного клуба "Челси", на гуманитарную помощь.

санкцииВеликобританияолигархиРосcия
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