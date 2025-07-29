Росіяни скинули на Костянтинівку три авіабомби: поранених рятували поліцейські парамедики

Вдень 29 липня російські окупанти скинули на Костянтинівку Донецької області три авіабомби "ФАБ-250", у результаті чого поранення отримали троє цивільних.

Джерело: поліція Донеччини

Деталі: Близько 11:20 вівторка росіяни скинули на місто три бомби "ФАБ-250" із модулем УМПК.

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Внаслідок атаки поранень зазнали троє цивільних осіб:

- 74-річний чоловік, перебуває у тяжкому стані;

- його дружина, 70 років;

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- чоловік, 47 років.

фото: Diego Herrera/Anadolu Agency

Поліцейські парамедики першими прибули на допомогу постраждалим і доставили їх до лікарні.

фото: Diego Herrera/Anadolu Agency

Пошкоджено 8 багатоквартирних будинків.