Росіяни скинули на Костянтинівку три авіабомби: поранених рятували поліцейські парамедики
Вівторок, 29 липня 2025, 17:50
Вдень 29 липня російські окупанти скинули на Костянтинівку Донецької області три авіабомби "ФАБ-250", у результаті чого поранення отримали троє цивільних.
Джерело: поліція Донеччини
Деталі: Близько 11:20 вівторка росіяни скинули на місто три бомби "ФАБ-250" із модулем УМПК.
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Внаслідок атаки поранень зазнали троє цивільних осіб:
- 74-річний чоловік, перебуває у тяжкому стані;
- його дружина, 70 років;
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- чоловік, 47 років.
Поліцейські парамедики першими прибули на допомогу постраждалим і доставили їх до лікарні.
Пошкоджено 8 багатоквартирних будинків.