Россияне сбросили на Константиновку три авиабомбы: раненых спасали полицейские парамедики
Вторник, 29 июля 2025, 17:50
Днем 29 июля российские оккупанты сбросили на Константиновку Донецкой области три авиабомбы "ФАБ-250", в результате чего ранения получили трое гражданских.
Источник: полиция Донецкой области
Детали: Около 11:20 вторника россияне сбросили на город три бомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК.
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В результате атаки ранения получили трое гражданских лиц:
- 74-летний мужчина, находится в тяжелом состоянии;
- его жена, 70 лет;
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- мужчина, 47 лет.
Полицейские парамедики первыми прибыли на помощь пострадавшим и доставили их в больницу.
Повреждены 8 многоквартирных домов.