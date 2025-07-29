Россияне сбросили на Константиновку три авиабомбы: раненых спасали полицейские парамедики

Днем 29 июля российские оккупанты сбросили на Константиновку Донецкой области три авиабомбы "ФАБ-250", в результате чего ранения получили трое гражданских.

Источник: полиция Донецкой области

Детали: Около 11:20 вторника россияне сбросили на город три бомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК.

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В результате атаки ранения получили трое гражданских лиц:

- 74-летний мужчина, находится в тяжелом состоянии;

- его жена, 70 лет;

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- мужчина, 47 лет.

фото: Diego Herrera/Anadolu Agency

Полицейские парамедики первыми прибыли на помощь пострадавшим и доставили их в больницу.

фото: Diego Herrera/Anadolu Agency

Повреждены 8 многоквартирных домов.