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Дві людини постраждали через атаки РФ по Нікопольському району на Дніпропетровщині

Тетяна ОлійникВівторок, 29 липня 2025, 18:49
Дві людини постраждали через атаки РФ по Нікопольському району на Дніпропетровщині
Фото - Сергій Лисак в Telegram

Російська армія 29 липня атакувала Нікопольський район на Дніпропетровщині артилерією та FPV-дронами, постраждали дві людини.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Протягом дня ворог атакував Нікопольщину. Поцілив по самому Нікополю, Покровській, Марганецькій, Мирівській громадах. Застосовував артилерію та FPV-дрони.

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Постраждали 2 людини – 50-річна жінка та 57-річний чоловік. Вони лікуватимуться амбулаторно".

 
фото - сергій лисак

Деталі: Також пошкоджені п’ятиповерхівка, 4 приватні будинки, 3 господарські споруди, авто.

РФ била і по Синельниківському району, там виникли пожежі.

Дніпропетровська областьобстріл
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