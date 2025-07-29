Дві людини постраждали через атаки РФ по Нікопольському району на Дніпропетровщині

Фото - Сергій Лисак в Telegram

Російська армія 29 липня атакувала Нікопольський район на Дніпропетровщині артилерією та FPV-дронами, постраждали дві людини.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Протягом дня ворог атакував Нікопольщину. Поцілив по самому Нікополю, Покровській, Марганецькій, Мирівській громадах. Застосовував артилерію та FPV-дрони.

Реклама:

Постраждали 2 людини – 50-річна жінка та 57-річний чоловік. Вони лікуватимуться амбулаторно".

фото - сергій лисак

Деталі: Також пошкоджені п’ятиповерхівка, 4 приватні будинки, 3 господарські споруди, авто.

РФ била і по Синельниківському району, там виникли пожежі.