Два человека пострадали из-за атаки РФ по Никопольскому району на Днепропетровщине
Вторник, 29 июля 2025, 18:49
Российская армия 29 июля атаковала Никопольский район на Днепропетровщине артиллерией и FPV-дронами, пострадали два человека.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "В течение дня враг атаковал Никопольский район. Поцелил по самому Никополю, Покровской, Марганецкой, Мировской громадах. Применял артиллерию и FPV-дроны.
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Пострадали 2 человека – 50-летняя женщина и 57-летний мужчина. Они будут лечиться амбулаторно".
Детали: Также повреждены пятиэтажка, 4 частных дома, 3 хозяйственные постройки, авто.
Рф била и по Синельниковскому району, там возникли пожары.