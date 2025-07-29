Два человека пострадали из-за атаки РФ по Никопольскому району на Днепропетровщине

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Российская армия 29 июля атаковала Никопольский район на Днепропетровщине артиллерией и FPV-дронами, пострадали два человека.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "В течение дня враг атаковал Никопольский район. Поцелил по самому Никополю, Покровской, Марганецкой, Мировской громадах. Применял артиллерию и FPV-дроны.

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Пострадали 2 человека – 50-летняя женщина и 57-летний мужчина. Они будут лечиться амбулаторно".

фото - сергей лысак

Детали: Также повреждены пятиэтажка, 4 частных дома, 3 хозяйственные постройки, авто.

Рф била и по Синельниковскому району, там возникли пожары.