Єрмак, Буданов і Залужний в Альпах скидають Зеленського: в ГУР розповіли про новий фейк росіян

Російські спецслужби для дестабілізації ситуації в Україні запустили фейк про нібито таємну зустріч в Альпах керівника ГУР Кирила Буданова, керівника ОП Андрія Єрмака і нинішнього посла України у Великобританії Валерія Залужного, на якій нібито узгодили "заміну Зеленського".

Джерело: повідомлення Головного управління розвідки

Дослівно: "Пропагандисти найвищих рангів держави-агресора Росії разом з іншими численними помийно-вигрібними медіаресурсами Кремля масово поширюють дезінформацію про начебто таємну зустріч нібито в Альпах українських військових і державних діячів з представниками США та Великої Британії.

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Склепана на коліні Євґєнія Наришкіна та брендована "службой внєшнєй развєдкі" держави-агресора Росії брехня має на меті посилити суспільну напругу в Україні, посіяти недовіру всередині військово-політичного керівництва України, переключити суспільну увагу з теми війни на тему виборів, спровокувати розбрат та знизити здатність нашої держави чинити збройний опір російським окупантам".

Що цьому передувало: Раніше російські пропагандистські агентства поширили заяву Служби зовнішньої розвідки РФ, в якій йшлося про те, що представники США і Британії "організували в Альпах зустріч за участю Єрмака, Буданова і Залужного, де обговорювалися перспективи заміни Зеленського".