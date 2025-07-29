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Ермак, Буданов и Залужный в Альпах сбрасывают Зеленского: в ГУР рассказали о новом фейке от россиян

Александр ШумилинВторник, 29 июля 2025, 19:11
Ермак, Буданов и Залужный в Альпах сбрасывают Зеленского: в ГУР рассказали о новом фейке от россиян
Фото: ГУР

Российские спецслужбы для дестабилизации ситуации в Украине запустили фейк о якобы тайной встрече в Альпах руководителя ГУР Кирилла Буданова, руководителя ОП Андрея Ермака и нынешнего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, на которой якобы согласовали "замену Зеленского". 

Источник: сообщение Главного управления разведки

Дословно: "Пропагандисты высших рангов государства-агрессора России вместе с другими многочисленными помойными медиаресурсами Кремля массово распространяют дезинформацию о якобы тайной встрече в Альпах украинских военных и государственных деятелей с представителями США и Великобритании.

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Склепанная на коленях Сергея Нарышкина и брендированная "Службой внешней разведки" государства-агрессора России ложь имеет целью усилить общественное напряжение в Украине, посеять недоверие внутри военно-политического руководства Украины, переключить общественное внимание с темы войны на тему выборов, спровоцировать раздор и снизить способность нашего государства оказывать вооруженное сопротивление российским оккупантам".

Что этому предшествовало: Ранее российские пропагандистские агентства распространили заявление Службы внешней разведки РФ, в котором говорилось, что представители США и Великобритании "организовали в Альпах встречу с участием Ермака, Буданова и Залужного, где обсуждались перспективы замены Зеленского".

ЗеленскийГУРпропаганда
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