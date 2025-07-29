Зеленський обговорив з прем’єром Канади новий законопроєкт щодо НАБУ і САП

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Канади Марком Карні законопроєкт, який "гарантує незалежність антикорупційних органів".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Офіс президента

Деталі: Згідно із заявою ОПУ, Карні висловив підтримку президентського законопроєкту, який "гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів і запобігає будь-яким впливам і втручанням з боку Росії в роботу антикорупційних органів України".

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Карні і Зеленський наголосили на важливості того, щоб 31 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт у цілому.

Крім того, Зеленський поінформував про актуальні оборонні потреби ЗСУ. Лідери обговорили зміцнення ППО додатковими системами та ракетами, а також збільшення фінансування для спільного виробництва дронів, зокрема перехоплювачів.

Окрему увагу приділили необхідності тиску на Росію, передусім санкційного.

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Зеленський і Карні також обговорили підсумки зустрічі української делегації з російською стороною, яка відбулася минулого тижня в Стамбулі.

25 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив, що внесений президентом законопроєкт для виправлення ситуації з незалежністю НАБУ і САП мають розглянути 31 липня.

На тлі проблем, створених ухваленням закону, що узалежнює НАБУ і САП від генпрокурора, ЄС дипломатичними каналами передав Києву попередження про наслідки у разі, якщо парламент не знайде голоси для повноцінного скасування норм проєкту 12414.

Водночас Зеленський у контексті майбутнього голосування запевнив прем’єрку Данії Метте Фредеріксен, що Україна робить усе для відкриття першого переговорного кластера для вступу в ЄС.

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