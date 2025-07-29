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Зеленский обсудил с премьером Канады новый законопроект по НАБУ и САП

Ирина Кутелева, Татьяна ОлейникВторник, 29 июля 2025, 19:12
Зеленский обсудил с премьером Канады новый законопроект по НАБУ и САП
Владимир Зеленский. Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Марком Карни законопроект, который "гарантирует независимость антикоррупционных органов".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Офис президента

Детали: Согласно заявлению ОПУ, Карни выразил поддержку президентскому законопроекту, который "гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов и предотвращает любое влияние и вмешательство со стороны России в работу антикоррупционных органов Украины".

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Карни и Зеленский подчеркнули важность того, чтобы 31 июля Верховная Рада приняла законопроект в целом.

Кроме того, Зеленский проинформировал об актуальных оборонных потребностях ВСУ. Лидеры обсудили укрепление ПВО дополнительными системами и ракетами, а также увеличение финансирования для совместного производства дронов, в частности перехватчиков.

Особое внимание уделили необходимости давления на Россию, прежде всего санкционного.

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Зеленский и Карни также обсудили итоги встречи украинской делегации с российской стороной, которая состоялась на прошлой неделе в Стамбуле.

25 июля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил, что внесенный президентом законопроект для исправления ситуации с независимостью НАБУ и САП должны рассмотреть 31 июля.

На фоне проблем, созданных принятием закона, который делает НАБУ и САП зависимыми от генпрокурора, ЕС по дипломатическим каналам передал Киеву предупреждение о последствиях в случае, если парламент не найдет голоса для полной отмены норм проекта 12414.

В то же время Зеленский в контексте предстоящего голосования заверил премьер-министра Дании Метте Фредериксен, что Украина делает все для открытия первого переговорного кластера для вступления в ЕС.

Рекомендуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Молчание убивает демократию. Западные партнеры должны изменить политику в отношении Украины

ЗеленскийКанада
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