Спецпризначенці ГУР ліквідували окупантів на Тендрівській косі

У ніч на 28 липня спецпризначенці ГУР провели успішну операцію на Тендрівській косі й ліквідували окупантів.

Джерело: Головне управління розвідки МО України

Дослівно: "У ніч на 28 липня розвідники висадилися на Тендрівській косі та ліквідували позицію окупаційних військ разом із особовим складом, комплексом РЕБ "зонт" та радіолокаційною станцією "роса".

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Над островом замайорів український прапор. Операція пройшла без втрат з нашого боку".