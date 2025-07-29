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Спецпризначенці ГУР ліквідували окупантів на Тендрівській косі

Тетяна ОлійникВівторок, 29 липня 2025, 19:37
Спецпризначенці ГУР ліквідували окупантів на Тендрівській косі
Фото - ГУР

У ніч на 28 липня спецпризначенці ГУР провели успішну операцію на Тендрівській косі й ліквідували окупантів.

Джерело: Головне управління розвідки МО України

Дослівно: "У ніч на 28 липня розвідники висадилися на Тендрівській косі та ліквідували позицію окупаційних військ разом із особовим складом, комплексом РЕБ "зонт" та радіолокаційною станцією "роса".

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Над островом замайорів український прапор. Операція пройшла без втрат з нашого боку".

розвідка
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