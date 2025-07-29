Спецназовцы ГУР ликвидировали оккупантов на Тендровской косе

В ночь на 28 июля спецназовцы ГУР провели успешную операцию на Тендровской косе и ликвидировали оккупантов.

Источник: Главное управление разведки МО Украины

Дословно: "В ночь на 28 июля разведчики высадились на Тендровской косе и ликвидировали позицию оккупационных войск вместе с личным составом, комплексом РЭБ "зонт" и радиолокационной станцией "роса".

Реклама:

Над островом взвился украинский флаг. Операция прошла без потерь с нашей стороны".