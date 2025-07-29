Спецназовцы ГУР ликвидировали оккупантов на Тендровской косе
Вторник, 29 июля 2025, 19:37
В ночь на 28 июля спецназовцы ГУР провели успешную операцию на Тендровской косе и ликвидировали оккупантов.
Источник: Главное управление разведки МО Украины
Дословно: "В ночь на 28 июля разведчики высадились на Тендровской косе и ликвидировали позицию оккупационных войск вместе с личным составом, комплексом РЭБ "зонт" и радиолокационной станцией "роса".
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Над островом взвился украинский флаг. Операция прошла без потерь с нашей стороны".