Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський поговорив із Радою про свій законопроєкт щодо НАБУ і САП. У четвер обіцяє результат

Олександр ШумілінВівторок, 29 липня 2025, 20:17
Зеленський поговорив із Радою про свій законопроєкт щодо НАБУ і САП. У четвер обіцяє результат
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський у вівторок обговорив із представниками парламенту та уряду майбутнє голосування у четвер законопроєктів щодо відновлення незалежності антикорупційних органів, зокрема НАБУ та САП.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Ми говорили (у вівторок – ред.) із прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен і прем’єр-міністром Канади Марком Карні про мій законопроєкт, який гарантує нормальну роботу антикорупційної інфраструктури, інших органів правопорядку. Дуже важливо ухвалити цей закон у четвер. Всі партнери це підтримують.

Реклама:

І сьогодні ми обговорили з представниками Верховної Ради України, з нашими урядовцями. Результат має бути забезпечений".

Передісторія:

  • У Верховній Раді є кілька законопроєктів, стосуються відновлення незалежності НАБУ та САП. Зеленський вніс свій проєкт після того, як неподалік від Офісу президента почали збиратися масштабні мітинги.
  • 25 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив, що внесений президентом законопроєкт для виправлення ситуації з незалежністю НАБУ і САП мають розглянути 31 липня

ЗеленськийВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський поговорив із Радою про свій законопроєкт щодо НАБУ і САП. У четвер обіцяє результат
Єрмак, Буданов і Залужний в Альпах скидають Зеленського: в ГУР розповіли про новий фейк росіян
Російський мільярдер програв суд у Британії – санкції щодо нього не скасують
В ЄС розповіли про вимоги фон дер Ляєн на переговорах з Зеленським щодо "антикору"
У Кремлі відреагували на скорочення дедлайну Трампа для мирного врегулювання
Монети номіналом 10 копійок можуть вилучити з обігу
Усі новини...
Зеленський
Зеленський обговорив з прем’єром Канади новий законопроєкт щодо НАБУ і САП
Єрмак, Буданов і Залужний в Альпах скидають Зеленського: в ГУР розповіли про новий фейк росіян
Президент підписав закон про визнання депортованими українців, виселених з Польщі у 1944-1951 роках
Останні новини
20:27
Німеччина готує військове замовлення на 8500 бронетранспортерів і десятки літаків – Bloomberg 
20:17
Зеленський поговорив із Радою про свій законопроєкт щодо НАБУ і САП. У четвер обіцяє результат
20:11
У 155-й ОМБр прокоментували заяву захисниці Марцинюк про відсутність реакції офіцера на домагання
19:55
У передмісті Києва хотіли вкрасти землю – прокуратура
19:48
Китай і США домовились продовжити торгове "перемирʼя"
19:47
МВС запустило портал для ветеранів та їхніх родин: які послуги там доступні
19:42
Дія.Бізнес запустить маркетплейс для підприємців та постачальників ІТ-продуктів
19:37
відеоСпецпризначенці ГУР ліквідували окупантів на Тендрівській косі
19:35
Письменниця українського походження увійшла в лонгліст Букерівської премії
19:29
Британія обіцяє визнати Палестину, якщо Ізраїль не піде на перемирʼя в Газі до вересня
Усі новини...
Реклама:
Реклама: