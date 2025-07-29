Зеленський поговорив із Радою про свій законопроєкт щодо НАБУ і САП. У четвер обіцяє результат
Вівторок, 29 липня 2025, 20:17
Президент Володимир Зеленський у вівторок обговорив із представниками парламенту та уряду майбутнє голосування у четвер законопроєктів щодо відновлення незалежності антикорупційних органів, зокрема НАБУ та САП.
Джерело: звернення Зеленського
Пряма мова: "Ми говорили (у вівторок – ред.) із прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен і прем’єр-міністром Канади Марком Карні про мій законопроєкт, який гарантує нормальну роботу антикорупційної інфраструктури, інших органів правопорядку. Дуже важливо ухвалити цей закон у четвер. Всі партнери це підтримують.
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І сьогодні ми обговорили з представниками Верховної Ради України, з нашими урядовцями. Результат має бути забезпечений".
Передісторія:
- У Верховній Раді є кілька законопроєктів, стосуються відновлення незалежності НАБУ та САП. Зеленський вніс свій проєкт після того, як неподалік від Офісу президента почали збиратися масштабні мітинги.
- 25 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив, що внесений президентом законопроєкт для виправлення ситуації з незалежністю НАБУ і САП мають розглянути 31 липня.