Зеленський поговорив із Радою про свій законопроєкт щодо НАБУ і САП. У четвер обіцяє результат

Президент Володимир Зеленський у вівторок обговорив із представниками парламенту та уряду майбутнє голосування у четвер законопроєктів щодо відновлення незалежності антикорупційних органів, зокрема НАБУ та САП.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Ми говорили (у вівторок – ред.) із прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен і прем’єр-міністром Канади Марком Карні про мій законопроєкт, який гарантує нормальну роботу антикорупційної інфраструктури, інших органів правопорядку. Дуже важливо ухвалити цей закон у четвер. Всі партнери це підтримують.

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І сьогодні ми обговорили з представниками Верховної Ради України, з нашими урядовцями. Результат має бути забезпечений".

Передісторія: