Зеленский говорил с Радой о своем законопроекте относительно НАБУ и САП. В четверг обещает результат
Вторник, 29 июля 2025, 20:17
Президент Владимир Зеленский во вторник обсудил с представителями парламента и правительства будущее голосование в четверг по законопроектам о восстановлении независимости антикоррупционных органов, в частности НАБУ и САП.
Источник: обращение Зеленского
Прямая речь: "Мы говорили (во вторник – ред.) с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и премьер-министром Канады Марком Карни о моем законопроекте, который гарантирует нормальную работу антикоррупционной инфраструктуры, других органов правопорядка. Очень важно принять этот закон в четверг. Все партнеры это поддерживают.
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И сегодня мы обсудили с представителями Верховной Рады Украины, с нашими правительственными чиновниками. Результат должен быть обеспечен".
Предыстория:
- В Верховной Раде есть несколько законопроектов, касающихся восстановления независимости НАБУ и САП. Зеленский внес свой проект после того, как недалеко от Офиса президента начали собираться масштабные митинги.
- 25 июля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил, что внесенный президентом законопроект для исправления ситуации с независимостью НАБУ и САП должны рассмотреть 31 июля.