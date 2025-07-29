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Зеленский говорил с Радой о своем законопроекте относительно НАБУ и САП. В четверг обещает результат

Александр ШумилинВторник, 29 июля 2025, 20:17
Зеленский говорил с Радой о своем законопроекте относительно НАБУ и САП. В четверг обещает результат
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский во вторник обсудил с представителями парламента и правительства будущее голосование в четверг по законопроектам о восстановлении независимости антикоррупционных органов, в частности НАБУ и САП.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Мы говорили (во вторник – ред.) с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и премьер-министром Канады Марком Карни о моем законопроекте, который гарантирует нормальную работу антикоррупционной инфраструктуры, других органов правопорядка. Очень важно принять этот закон в четверг. Все партнеры это поддерживают.

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И сегодня мы обсудили с представителями Верховной Рады Украины, с нашими правительственными чиновниками. Результат должен быть обеспечен".

Предыстория:

  • В Верховной Раде есть несколько законопроектов, касающихся восстановления независимости НАБУ и САП. Зеленский внес свой проект после того, как недалеко от Офиса президента начали собираться масштабные митинги.
  • 25 июля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил, что внесенный президентом законопроект для исправления ситуации с независимостью НАБУ и САП должны рассмотреть 31 июля.

ЗеленскийВерховная Рада
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