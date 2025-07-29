Трамп дав Росії 10 днів на припинення вогню. Якщо ні – накладе тарифи
Президент США Дональд Трамп оголосив, що анонсований ним новий крайній термін для Росії, аби вона припинила воєнні дії проти України, становить 10 днів і починається з вівторка, 29 липня.
Джерело: Трамп у відповідь журналістам у вівторок на борту Air Force One, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: На прохання уточнити, коли починається новий дедлайн для керівництва Росії зі встановлення миру в Україні, Трамп заявив: "10 днів із сьогоднішнього дня".
"А потім ми накладемо тарифи та інші заходи. Я не знаю, чи це вплине на Росію, бо вона, очевидно, хоче продовжувати війну. Але ми накладемо тарифи та інші запропоновані заходи", – додав президент США.
Нагадаємо, напередодні Трамп заявив про своє розчарування Владіміром Путіним та пообіцяв скоротити встановлений для нього дедлайн у 50 днів для встановлення миру в Україні.
Український президент Володимир Зеленський привітав новий дедлайн Трампа для Росії.
А міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав "реалістичною та твердою" позицію американського президента.