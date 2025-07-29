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Трамп дал России 10 дней на прекращение огня. Если нет – наложит тарифы

Олег Павлюк, Александр ШумилинВторник, 29 июля 2025, 21:04
Трамп дал России 10 дней на прекращение огня. Если нет – наложит тарифы
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп объявил, что анонсированный им новый крайний срок для России, чтобы она прекратила военные действия против Украины, составляет 10 дней и начинается со вторника, 29 июля.

Источник: Трамп в ответ журналистам во вторник на борту Air Force One, сообщает "Европейская правда"

Детали: На просьбу уточнить, когда начинается новый дедлайн для руководства России по установлению мира в Украине, Трамп заявил: "10 дней со сегодняшнего дня".

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"А потом мы наложим тарифы и другие меры. Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что она, очевидно, хочет продолжать войну. Но мы наложим тарифы и другие предложенные меры", – добавил президент США.

Напомним, накануне Трамп заявил о своем разочаровании Владимиром Путиным и пообещал сократить установленный для него дедлайн в 50 дней для установления мира в Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский приветствовал новый дедлайн Трампа для России.

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А министр иностранных дел Андрей Сибига назвал "реалистичной и твердой" позицию американского президента.

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