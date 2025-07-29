Bihus.Info: Фігурантка справи Чернишова будує елітні маєтки в Козині

Журналісти Bihus.Info з’ясували, що фігурантка корупційної справи ексвіцепрем’єра Олексія Чернишова Лілія Лисенко будує елітні маєтки в Козині.

Джерело: розслідування Bihus.Info

Деталі: За даними журналістів, офіційно майже 8 гектарів на березі річки Козинки знаходяться у розпорядженні компанії "Блум девелопмент".

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З 2018-го року серед співвласників цієї фірми був Чернишов. Перед тим, як Чернишов очолив Київську ОДА, його частку в цьому бізнесі записали на дружину, вона вийшла зі справи у 2023-му.

Втім журналісти з’ясували, що офіційна власниця "Блум девелопмент" Лілія Лисенко давно співпрацює з родиною Чернишова.

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Зокрема отримувала зарплату від представництва австрійської компанії Чернишових, пізніше разом з Чернишовою кілька років володіла "Блум девелопмент". Але ключовим є той факт, що Лисенко фігурує в матеріалах справи Чернишова. В 2024-му році у жінки провели обшук та вилучали техніку. Також слідчі знайшли переписку, де з Лисенко обговорювались умови продажу однієї з квартир, знижку на яку вони ідентифікують як хабар.

Дослівно: "Крім того, Лисенко входить до співзасновників житлово-будівельного кооперативу "Сонячний берег", який фактично виступає замовником будівництва в Козині. У 2019-му Чернишов офіційно позичив цьому кооперативу 3,6 млн грн.

У 2022-му ще однією співзасновницею "Сонячного берега" стала Інна Яцик. Вона також згадується в матеріалах кримінального провадження. Кілька квартир, знижки на які слідчі ідентифікують як неправомірну вигоду Чернишову, записані на родича Яцик – Святослава Малашка".

Деталі: Журналісти на ділянці в Козині виявили 4 окремих маєтки. За документами площа кожного з них в районі тисячі квадратних.

Фото - Bihus.Info

Фото - Bihus.Info

Фото - Bihus.Info

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