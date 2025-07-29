Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Bihus.Info: Фігурантка справи Чернишова будує елітні маєтки в Козині

Тетяна ОлійникВівторок, 29 липня 2025, 21:25
Bihus.Info: Фігурантка справи Чернишова будує елітні маєтки в Козині
Фото - Bihus.Info

Журналісти Bihus.Info з’ясували, що фігурантка корупційної справи ексвіцепрем’єра Олексія Чернишова Лілія Лисенко будує елітні маєтки в Козині.

Джерело: розслідування Bihus.Info

Деталі: За даними журналістів, офіційно майже 8 гектарів на березі річки Козинки знаходяться у розпорядженні компанії "Блум девелопмент".

Реклама:

З 2018-го року серед співвласників цієї фірми був Чернишов. Перед тим, як Чернишов очолив Київську ОДА, його частку в цьому бізнесі записали на дружину, вона вийшла зі справи у 2023-му.

Втім журналісти з’ясували, що офіційна власниця "Блум девелопмент" Лілія Лисенко давно співпрацює з родиною Чернишова.

РЕКЛАМА:

Зокрема отримувала зарплату від представництва австрійської компанії Чернишових, пізніше разом з Чернишовою кілька років володіла "Блум девелопмент". Але ключовим є той факт, що Лисенко фігурує в матеріалах справи Чернишова. В 2024-му році у жінки провели обшук та вилучали техніку. Також слідчі знайшли переписку, де з Лисенко обговорювались умови продажу однієї з квартир, знижку на яку вони ідентифікують як хабар.

Дослівно: "Крім того, Лисенко входить до співзасновників житлово-будівельного кооперативу "Сонячний берег", який фактично виступає замовником будівництва в Козині. У 2019-му Чернишов офіційно позичив цьому кооперативу 3,6 млн грн.

У 2022-му ще однією співзасновницею "Сонячного берега" стала Інна Яцик. Вона також згадується в матеріалах кримінального провадження. Кілька квартир, знижки на які слідчі ідентифікують як неправомірну вигоду Чернишову, записані на родича Яцик – Святослава Малашка".

Деталі: Журналісти на ділянці в Козині виявили 4 окремих маєтки. За документами площа кожного з них в районі тисячі квадратних.

 
Фото - Bihus.Info
 
Фото - Bihus.Info
 
Фото - Bihus.Info

Передісторія: 

  • 27 червня ВАКС призначив Олексію Чернишову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 мільйонів 2 тисячі 668 гривень.
  • Суд також наклав на віцепрем'єра низку обов'язків, зокрема: прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи, не відлучатися за межі території України, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі. 
  • 2 липня стало відомо, що за Чернишова внесли заставу 120 мільйонів гривень.

Чернишов Олексійкорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
"Буде працювати бездоганно": Свириденко прокоментувала мораторій про перевірку бізнесу
Трамп дав Росії 10 днів на припинення вогню. Якщо ні – накладе тарифи
Зеленський поговорив із Радою про свій законопроєкт щодо НАБУ і САП. У четвер обіцяє результат
Російський мільярдер програв суд у Британії – санкції щодо нього не скасують
В ЄС розповіли про вимоги фон дер Ляєн на переговорах з Зеленським щодо "антикору"
У Кремлі відреагували на скорочення дедлайну Трампа для мирного врегулювання
Усі новини...
Чернишов Олексій
Кравченко заявив, що не забиратиме справу Чернишова у САП
САП оскаржила запобіжний захід Чернишову і відмову у відстороненні
Чернишов у день повернення до України задекларував 2 млн витрат на адвокатів
Останні новини
21:58
"Наша тема на найближчі двадцять років – це війна". Скульптор Назар Білик про Меморіал розвідникам у ГУР
21:55
Армія РФ атакувала людей в черзі по воду на Харківщині: є жертви та поранені
21:39
"Буде працювати бездоганно": Свириденко прокоментувала мораторій про перевірку бізнесу
21:25
Bihus.Info: Фігурантка справи Чернишова будує елітні маєтки в Козині
21:20
Експорт російської нафти знизився за останні кілька місяців
21:04
Трамп дав Росії 10 днів на припинення вогню. Якщо ні – накладе тарифи
20:50
футболКваліфікація Ліги чемпіонів: "Динамо" – "Хамрун Спартанс". ОНЛАЙН
20:49
FT: Багатомільярдна угода Трампа з ЄС щодо нафти та газу – це "фантазії"
20:27
Німеччина готує військове замовлення на 8500 бронетранспортерів і десятки літаків – Bloomberg 
20:17
Зеленський поговорив із Радою про свій законопроєкт щодо НАБУ і САП. У четвер обіцяє результат
Усі новини...
Реклама:
Реклама: