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Bihus.Info: Фигурантка дела Чернышова строит элитные особняки в Козине

Татьяна ОлейникВторник, 29 июля 2025, 21:25
Bihus.Info: Фигурантка дела Чернышова строит элитные особняки в Козине
Фото - Bihus.Info

Журналисты Bihus.Info выяснили, что фигурантка коррупционного дела экс-вице-премьера Алексея Чернышова Лилия Лысенко строит элитные имения в Козине.

Источник: расследование Bihus.Info

Детали: По данным журналистов, официально почти 8 гектаров на берегу реки Козинки находятся в распоряжении компании "Блум девелопмент".

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С 2018-го года среди совладельцев этой фирмы был Чернышов.

Перед тем, как Чернышов возглавил Киевскую ОГА, его долю в этом бизнесе записали на жену, она вышла из дела в 2023-м.

Впрочем, журналисты выяснили, что официальная владелица "Блум девелопмент" Лилия Лысенко давно сотрудничает с семьей Чернышова.

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В частности получала зарплату от представительства австрийской компании Чернышевых, позже вместе с Чернышевой несколько лет владела "Блум девелопмент". Но ключевым является тот факт, что Лысенко фигурирует в материалах дела Чернышова. В 2024-м году у женщины провели обыск и изымали технику. Также следователи нашли переписку, где с Лысенко обсуждались условия продажи одной из квартир, скидку на которую они идентифицируют как взятку.

Дословно: "Кроме того Лысенко входит в соучредители жилищно-строительного кооператива "Солнечный берег", который фактически выступает заказчиком строительства в Козине. В 2019-м Чернышов официально одолжил этому кооперативу 3,6 млн грн.

В 2022-м еще одной соучредителем "Солнечного берега" стала Инна Яцык. Она также упоминается в материалах уголовного производства. Несколько квартир, скидки на которые следователи идентифицируют как неправомерную выгоду Чернышеву, записаны на родственника Яцык - Святослава Малашко".

Детали: Журналисты на участке в Козине обнаружили 4 отдельных имения. По документам площадь каждого из них в районе тысячи квадратных.

 
Фото - Bihus.Info
 
Фото - Bihus.Info
 
Фото - Bihus.Info

Предыстория:

  • 27 июня ВАКС назначил Алексею Чернышову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, меру пресечения в виде залога в размере 120 миллионов 2 тысячи 668 гривен.
  • Суд также наложил на вице-премьера ряд обязанностей, в частности: прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду, сообщать об изменении места жительства и места работы, не отлучаться за пределы территории Украины, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу.
  • 2 июля стало известно, что за Чернышова внесли залог 120 миллионов гривен.

Чернышев Алексейкоррупция
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