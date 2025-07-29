Армія РФ атакувала людей в черзі по воду на Харківщині: є жертви та поранені

Російські війська 29 липня атакували село Новоплатонівка та міст Куп’янськ на Харківщині, загинули п’ятеро людей, ще п’ятеро – поранені.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 29 липня орієнтовно о 10:30 збройні сили РФ здійснили обстріл села Новоплатонівка Борівської СТГ Ізюмського району.

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Зафіксовано влучання біля магазину, де в цей час людям видавали гуманітарну допомогу – воду. Спалахнула пожежа: вогонь охопив магазин та припаркований автомобіль.

Загинули дві жінки та троє чоловіків. Ще четверо людей дістали поранення".

Деталі: За попередніми даними, армія РФ вдарила з РСЗВ.

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Крім того, близько 17:30, ворожий FPV-дрон вдарив по м. Куп’янськ: поранення дістав 39-річний чоловік.