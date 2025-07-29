Армия РФ атаковала людей в очереди за водой на Харьковщине: есть жертвы и раненые

Российские войска 29 июля атаковали село Новоплатоновка и город Купянск на Харьковщине, погибли пять человек, еще пятеро – ранены.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 29 июля ориентировочно в 10:30 вооруженные силы РФ совершили обстрел села Новоплатоновка Боровской СТГ Изюмского района.

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Зафиксировано попадание возле магазина, где в это время людям выдавали гуманитарную помощь – воду. Вспыхнул пожар: огонь охватил магазин и припаркованный автомобиль.

Погибли две женщины и трое мужчин. Еще четыре человека получили ранения".

Детали: По предварительным данным, армия РФ ударила из РСЗО.

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Кроме того, около 17:30, вражеский FPV-дрон ударил по г. Купянск: ранения получил 39-летний мужчина.