Військові попереджають про ризик оточення під Покровськом і Мирноградом

Російський виступ на трасі Покровськ-Костянтинівка стрімко "витягується" на північ у бік Добропілля і ставить під загрозу оточення українські сили під Покровськом і Мирноградом. Військові просять звернути на це увагу вищого командування.

Джерела: командир роти з Покровського напрямку в розмові з УП, співрозмовники УП, ознайомлені з ситуацією на напрямку

Деталі: За останні три місяці російський виступ на трасі Покровськ-Костянтинівка витягнувся в "кишку" на понад 10 кілометрів, яка тепер формує східну "клешню" для охоплення одразу двох важливих міст – Покровська та Мирнограда. На шахті біля Родинського вже кілька днів ідуть бої, перша група ворога також проникла в міську забудову Родинського. Росіяни забігають у східну частину Червоного Лимана біля Родинського та атакують шахту між Новоекономічним і Мирноградом.

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Паралельно росіяни намагаються дотягнутися до Нового Шахового, що знаходиться за 7 кілометрів від Добропілля.

У такий спосіб окупанти прагнуть перерізати головну дорогу постачання українських сил на Покровському напрямку, яка іде з Добропілля через Білицьке і Родинське до Покровська. За даними аналітичного проєкту DeepState, до неї росіянам залишається близько 7 кілометрів. Втім, за даними військових, що спілкувалися з УП, 29 липня їх зафіксували за 1,25 км від дороги.

Схема: УП

УП відомо щонайменше про три бригади, які можуть опинитися в ризикованому становищі. Вони утримують поля і посадки на південному підступі до Покровська і на південних і східних виступах до Мирнограда, а також сам Мирноград.

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Пряма мова командира роти: "Перша група противника вже в Родинському, так само вони вже діють на підступах до Білицького. Якщо вони захоплять ці населені пункти, логістика "закінчиться" на Мирнограді й сформується оточення. Ми ризикуємо втратити людей, які стримували противника майже рік на цьому напрямку. Ми боїмось, що все може закінчитись, як в Авдіївці та як в Вугледарі. Коли тримали до останнього, і в результаті втратили і міста, і людей. А це поганий сценарій. Можливо суспільний резонанс допоможе хоч частково.

Ми не кажемо про вихід підрозділів зі смуг оборони. Але за скорочення лінії по межах міст, вийти з посадок, щоб ущільнити оборону і мати більші сили для стримання. Відповідно і менше плече логістики. І можливість маневру у разі обрізання траси".

Деталі: З самого Покровська, куди росіяни проникли близько тижня тому, росіян досі вибивають. У місті йдуть бої.