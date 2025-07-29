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Военные предупреждают о риске окружения под Покровском и Мирноградом

Ольга Кириленко, Александр ШумилинВторник, 29 июля 2025, 22:09
Военные предупреждают о риске окружения под Покровском и Мирноградом
Фото: Getty Images

Российское наступление на трассе Покровск-Константиновка стремительно "вытягивается" на север в сторону Доброполья и ставит под угрозу окружения украинские силы под Покровском и Мирноградом. Военные просят обратить на это внимание высшего командования.

Источники: командир роты с Покровского направления в разговоре с УП, собеседники УП, знакомые с ситуацией на направлении

Детали: За последние три месяца российский выступ на трассе Покровск-Константиновка вытянулся в "кишку" на более чем 10 километров, которая теперь формирует восточную "клешню" для охвата сразу двух важных городов — Покровска и Мирнограда. На шахте возле Родинского уже несколько дней идут бои, первая группа врага также проникла в городскую застройку Родинского. Россияне забегают в восточную часть Червоного Лимана возле Родинского и атакуют шахту между Новоекономическим и Мирноградом.

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Параллельно россияне пытаются дотянуться до Нового Шахового, которое находится в 7 километрах от Доброполья.

Таким образом оккупанты стремятся перерезать главную дорогу снабжения украинских сил на Покровском направлении, которая идет из Доброполья через Белицкое и Родинское в Покровск. По данным аналитического проекта DeepState, до нее россиянам остается около 7 километров. Впрочем, по данным военных, которые общались с УП, 29 июля их зафиксировали в 1,25 км от дороги.

 
Карта: УП

УП известно как минимум о трех бригадах, которые могут оказаться в рискованном положении. Они удерживают поля и посадки на южном подступе к Покровску и на южных и восточных выступах к Мирнограду, а также сам Мирноград.

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Прямая речь командира роты: "Первая группа противника уже в Родинском, так же они уже действуют на подступах к Белицкому. Если они захватят эти населенные пункты, логистика "закончится" на Мирнограде и сформируется окружение. Мы рискуем потерять людей, которые сдерживали противника почти год на этом направлении. Мы боимся, что все может закончиться, как в Авдеевке и как в Угледаре. Когда держали до последнего, и в результате потеряли и города, и людей. А это плохой сценарий. Возможно, общественный резонанс поможет хоть частично.

Мы не говорим о выходе подразделений из полос обороны. Но о сокращении линии по границам городов, выходе из посадок, чтобы уплотнить оборону и иметь больше сил для сдерживания. Соответственно и меньше плечо логистики. И возможность маневра в случае обрезания трассы".

Детали: Из самого Покровска, куда россияне проникли около недели назад, россиян до сих пор выбивают. В городе идут бои.

Донецкая область
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