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Генштаб: На фронті відбулось 139 зіткнень з початку доби

Тетяна ОлійникВівторок, 29 липня 2025, 22:28
Генштаб: На фронті відбулось 139 зіткнень з початку доби
Фото з Facebook-сторінки Генштабу ЗСУ

На фронті від початку доби відбулось 139 бойових зіткнень, з них 48 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 29 липня

Дослівно: "З початку доби відбулося 139 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктів три ракетних та 32 авіаційні удари, застосував шість ракет та скинув 59 керованих авіаційних бомб, здійснив 1 229 ударів дронами-камікадзе та 3 919 обстрілів".

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Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили 16 штурмових дій окупантів, ще два боєзіткнення тривають досі. 

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили чотири атаки у районі Вовчанська та в напрямку Колодязного.

На Куп’янському напрямку противник двічі намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у напрямку Піщаного та в районі Голубівки.

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На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Карпівка, Діброва, Торське та в напрямку Середнього, Шандриголового, Ямполя.

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили п’ять атак поблизу Григорівки, Сіверська та Федорівки, ще два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили три ворожі спроби просунутися вперед у напрямку Білої Гори та в районі Новомаркового.

Ворог шість разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку – у районі Торецька.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 48 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Муравка, Миролюбівка, Горіхове, Дачне, Никанорівка, Новоукраїнка. 

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили сім атак противника у районах населених пунктів Олександроград, Зелений Гай, Вільне Поле, Новохатське та Зелене Поле, ще одне боєзіткнення досі триває.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили дві атаки в районі населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили шість атак загарбників.

Генштаббойові діїросійсько-українська війна
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