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Генштаб: На фронте произошло 139 столкновений с начала суток

Татьяна ОлейникВторник, 29 июля 2025, 22:28
Генштаб: На фронте произошло 139 столкновений с начала суток
Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ

На фронте с начала суток произошло 139 боевых столкновений, из них 48 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 29 июля

Дословно: "С начала суток произошло 139 боевых столкновений. Противник нанес по позициям наших войск и населенных пунктов три ракетных и 32 авиационных удара, применил шесть ракет и сбросил 59 управляемых авиационных бомб, совершил 1 229 ударов дронами-камикадзе и 3 919 обстрелов".

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Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили 16 штурмовых действий оккупантов, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили четыре атаки в районе Волчанска и в направлении Колодезного.

На Купянском направлении противник дважды пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в направлении Песчаного и в районе Голубовки.

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На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Новый Мир, Колодязи, Карповка, Диброва, Торское и в направлении Среднего, Шандриголово, Ямполя.

На Северском направлении наши воины остановили пять атак вблизи Григорьевки, Северска и Федоровки, еще два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили три вражеские попытки продвинуться вперед в направлении Белой Горы и в районе Новомаркового.

Враг шесть раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении – в районе Торецка.

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 48 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Новоэкономическое, Николаевка, Родинское, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Новоподгороднее, Муравка, Миролюбовка, Ореховое, Дачное, Никаноровка, Новоукраинка.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили семь атак противника в районах населенных пунктов Александроград, Зеленый Гай, Свободное Поле, Новохатское и Зеленое Поле, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки в районе населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили шесть атак захватчиков.

Генштаббоевые действияроссийско-украинская война
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