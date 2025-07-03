У Пентагоні заявили, що надають рекомендації Трампу щодо військової допомоги Україні
Пентагон надає президенту США Дональду Трампу рекомендації у питанні військової допомоги Україні.
Джерело: речник Пентагону Шон Парнелл під час брифінгу, цитує суспільний мовник "Суспільне"
Пряма мова Парнелла: "Міністерство (оборони США – ред.) ретельно аналізує й коригує свій підхід, щоб досягти цієї мети (завершення війни – ред.), зберігаючи водночас боєздатність армії США і пріоритети оборони".
Деталі: Він додав, що ця перевірка проводиться, щоб гарантувати, що військова допомога США узгоджується з оборонними пріоритетами США.
Пряма мова Парнелла: "Ми не будемо повідомляти, скільки саме зброї чи яких видів ми передаємо Україні, і коли саме це відбувається. Але міністр оборони продовжить надавати президенту (Дональду Трампу – ред.) рекомендації для ухвалення рішень щодо подальшої військової допомоги Україні".
Деталі: Парнелл уточнив, що такий крок спрямований для оцінки того, які саме боєприпаси і куди надсилаються.
Водночас він не сказав, якої саме зброї стосується цей перегляд, коли він завершиться та яких ще країн це зачепить.
Відомо, що США Америка є постачальником військової техніки також Ізраїлю та Тайваню.
Що передувало:
- У вівторок в американських ЗМІ з’явились повідомлення, що Пентагон призупинив поставки деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну через побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.
- У Міноборони України прокоментували, що не отримували офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги.
- Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок.
- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що розуміє прагнення адміністрації у США турбуватись насамперед про власні інтереси, але водночас закликає до подальшої військової підтримки України.
- Державний департамент США заперечив свою причетність до будь-яких рішень щодо постачання військової допомоги в Україну.