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У Пентагоні заявили, що надають рекомендації Трампу щодо військової допомоги Україні

Ольга Глущенко Четвер, 3 липня 2025, 01:38
У Пентагоні заявили, що надають рекомендації Трампу щодо військової допомоги Україні
Шон Парнелл, скриншот

Пентагон надає президенту США Дональду Трампу рекомендації у питанні військової допомоги Україні.

Джерело: речник Пентагону Шон Парнелл під час брифінгу, цитує суспільний мовник "Суспільне"

Пряма мова Парнелла: "Міністерство (оборони США – ред.) ретельно аналізує й коригує свій підхід, щоб досягти цієї мети (завершення війни – ред.), зберігаючи водночас боєздатність армії США і пріоритети оборони".

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Деталі: Він додав, що ця перевірка проводиться, щоб гарантувати, що військова допомога США узгоджується з оборонними пріоритетами США.

Пряма мова Парнелла: "Ми не будемо повідомляти, скільки саме зброї чи яких видів ми передаємо Україні, і коли саме це відбувається. Але міністр оборони продовжить надавати президенту (Дональду Трампу – ред.) рекомендації для ухвалення рішень щодо подальшої військової допомоги Україні".

Деталі: Парнелл уточнив, що такий крок спрямований для оцінки того, які саме боєприпаси і куди надсилаються.

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Водночас він не сказав, якої саме зброї стосується цей перегляд, коли він завершиться та яких ще країн це зачепить.

Відомо, що США Америка є постачальником військової техніки також Ізраїлю та Тайваню.

Що передувало:

  • У вівторок в американських ЗМІ з’явились повідомлення, що Пентагон призупинив поставки деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну через побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.
  • У Міноборони України прокоментували, що не отримували офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги.
  • Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок.
  • Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що розуміє прагнення адміністрації у США турбуватись насамперед про власні інтереси, але водночас закликає до подальшої військової підтримки України.
  • Державний департамент США заперечив свою причетність до будь-яких рішень щодо постачання військової допомоги в Україну.

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