У Пентагоні заявили, що надають рекомендації Трампу щодо військової допомоги Україні

Пентагон надає президенту США Дональду Трампу рекомендації у питанні військової допомоги Україні.

Джерело: речник Пентагону Шон Парнелл під час брифінгу, цитує суспільний мовник "Суспільне"

Пряма мова Парнелла: "Міністерство (оборони США – ред.) ретельно аналізує й коригує свій підхід, щоб досягти цієї мети (завершення війни – ред.), зберігаючи водночас боєздатність армії США і пріоритети оборони".

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Деталі: Він додав, що ця перевірка проводиться, щоб гарантувати, що військова допомога США узгоджується з оборонними пріоритетами США.

Пряма мова Парнелла: "Ми не будемо повідомляти, скільки саме зброї чи яких видів ми передаємо Україні, і коли саме це відбувається. Але міністр оборони продовжить надавати президенту (Дональду Трампу – ред.) рекомендації для ухвалення рішень щодо подальшої військової допомоги Україні".

Деталі: Парнелл уточнив, що такий крок спрямований для оцінки того, які саме боєприпаси і куди надсилаються.

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Водночас він не сказав, якої саме зброї стосується цей перегляд, коли він завершиться та яких ще країн це зачепить.

Відомо, що США Америка є постачальником військової техніки також Ізраїлю та Тайваню.

Що передувало: