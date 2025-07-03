Міністр оборони Польщі про постачання зброї Україні: Шкодую, що американці приймають таке рішення

Віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш висловив жаль з приводу того, що США призупинили надання Україні боєприпасів і ракет.

Джерело: Косіняк-Камиш під час пресконференції у Варшаві, цитує "Укрінформ"

Деталі: Як зазначив Косіняк-Камиш, це рішення не є для Польщі "хорошою інформацією". Адже Україна захищається від Росії, тому потрібно її підтримувати, аби вона вистояла.

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За його словами, європейські країни намагаються збільшувати зусилля для підтримки України.

Пряма мова Косіняка-Камиша: "Я шкодую, що американці приймають таке рішення. Я б хотів, щоб усе відбувалося навпаки".

Він констатував, що з боку РФ немає доброї волі укладати перемир'я і припиняти вогонь.

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Пряма мова Косіняка-Камиша: "Тим більше потрібно й надалі з усією рішучістю підтримувати Україну, що в інтересах Польщі та Європи".

Що передувало: