Міністр оборони Польщі про постачання зброї Україні: Шкодую, що американці приймають таке рішення
Віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш висловив жаль з приводу того, що США призупинили надання Україні боєприпасів і ракет.
Джерело: Косіняк-Камиш під час пресконференції у Варшаві, цитує "Укрінформ"
Деталі: Як зазначив Косіняк-Камиш, це рішення не є для Польщі "хорошою інформацією". Адже Україна захищається від Росії, тому потрібно її підтримувати, аби вона вистояла.
За його словами, європейські країни намагаються збільшувати зусилля для підтримки України.
Пряма мова Косіняка-Камиша: "Я шкодую, що американці приймають таке рішення. Я б хотів, щоб усе відбувалося навпаки".
Він констатував, що з боку РФ немає доброї волі укладати перемир'я і припиняти вогонь.
Пряма мова Косіняка-Камиша: "Тим більше потрібно й надалі з усією рішучістю підтримувати Україну, що в інтересах Польщі та Європи".
Що передувало:
- У вівторок в американських ЗМІ з’явились повідомлення, що Пентагон призупинив поставки деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну через побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.
- У Міноборони України прокоментували, що не отримували офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги.
- Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок.
- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що розуміє прагнення адміністрації у США турбуватись насамперед про власні інтереси, але водночас закликає до подальшої військової підтримки України.
- Державний департамент США заперечив свою причетність до будь-яких рішень щодо постачання військової допомоги в Україну.