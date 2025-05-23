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У російському Єльці заявили про атаку дронів: на заводі акумуляторів – пожежа

Ольга Глущенко , Ірина БалачукП'ятниця, 23 травня 2025, 07:49
У російському Єльці заявили про атаку дронів: на заводі акумуляторів – пожежа
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У російському місті Єлець безпілотники атакували завод акумуляторів, виникли пожежі, повідомляють ЗМІ та російські Telegram-канали.

Джерело: "Російська служба ВВС", губернатор Липецької області РФ Ігор Артамонов, російські пабліки та Міноборони РФ в Telegram 

Деталі: "Російська служба ВВС" припускає, що нібито українські дрони вдарили по заводу акумуляторів у Єльці.

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Артамонов заявив про "займання у промисловій зоні".

"Російська служба ВВС" також зазначила, що місцеві жителі пишуть у групах у соцмережах про кілька "прильотів" безпілотників по заводу "Енергія", виробником акумуляторів та батарей.

На своєму сайті завод зазначає, що є постачальником, зокрема, Міністерства оборони Росії.

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Артамонов повідомляв про нібито "подавлені" безпілотники в небі над Єльцем.

Пряма мова Артамонова: "Уламки впали в промисловій зоні, викликавши спалах. На місці працюють оперативні служби, йде евакуація людей".

Також він повідомив, що нібито є постраждалі внаслідок "падіння безпілотника у промисловій зоні" у місті Єлець.

Доповнено: Пізніше Міноборони РФ заявило, що над різними регіонами Росії і тимчасово окупованим Кримом нібито збили і перехопили 112 українських безпілотників.

Зокрема, 24 БпЛА нібито збили над Московською областю, 18 – над Тульською, 11 – Курською, по 8 – над Орловською та Брянською, 6 – над Рязанською, 5 – над Калузькою, по 3 – над Бєлгородською та Іванівською, 2 – над Володимирською, по 1 – над Воронезькою та Липецькою областями РФ і 22 – над окупованим Кримом. 

Нагадаємо: У Росії в ніч проти 23 травня повідомили про призупинення роботи московських аеропортів "Внуково", "Домодєдово" і "Жуковський".

Росіябезпілотникипожежа
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