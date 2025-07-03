Компанія DIM припинила співпрацю з маркетологинею, яка внесла 44 млн застави за Чернишова

Український девелопер DIM підтвердив, що Дарія Бедя, яка внесла 44 млн грн застави за віцепрем’єра-міністра національної єдності Олексія Чернишова, надавала компанії послуги з маркетингу. Наразі з нею припинено співпрацю та проводиться службова перевірка.

Джерело: заява компанії DIM

Дослівно: "DIM на запит журналістів офіційно заявляє, що не має жодного відношення до ситуації, пов’язаної з внесенням застави у розмірі 44 мільйони гривень за Олексія Чернишова. Ця дія є особистим рішенням Дар’ї Беді, яка на момент внесення застави надавала послуги з організації діяльності маркетингу та просування DIM".

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Деталі: В DIM заявили, що не знали про наміри маркетологині внести частину застави - проводиться службове розслідування. "Наразі з Дарією Бедею припинена співпраця", - говориться у повідомленні.

Також девелопер зазначив, що "веде відкриту та прозору діяльність, дотримується високих етичних стандартів у своїй роботі та публічній позиції і залишає за собою право вжити подальших кадрових та юридичних рішень залежно від розвитку ситуації.

Дарія Бедя, відповідно до згадок у ЗМІ та публічних виступів, є директоркою з маркетингу групи компаній DIM (Development Investment Management). Це український девелопер, який спеціалізується на будівництві та обслуговуванні житлової та офісної нерухомості в Києві та області. Внесення застави вона відмовилась коментувати.

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Знати більше: Коло президента. Нові подробиці корупційної справи, в якій фігурує віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов

Що було раніше: Перед цим "Українська правда" дізналася, що за віцепрем’єра-міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря, внесли заставу дружина та ще два суб’єкти. Відомо, що дружина Світлана Чернишова внесла 10 мільйонів гривень, 44 мільйони внесла Дарія Бедя та 66 мільйонів – ТОВ "Форавто тор".

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