Чернишов у день повернення до України задекларував 2 млн витрат на адвокатів
Четвер, 3 липня 2025, 13:28
Віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов у день повернення до України задекларував 2,190 млн грн витрат на адвокатські послуги.
Джерело: "Інтерфакс-Україна", Єдиний держреєстр декларацій
Деталі: Згідно з повідомленням у держреєстрі декларацій про суттєві зміни в майновому стані у 2025 році, дата здійснення разового видатку яких значиться як 22 червня 2025 року.
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Саме 22 червня Чернишов повідомив, що повернувся в Україну з відрядження. Він додав, що розбере по фактах "кампанію дискредитації" й додав, що "правда завжди перемагає".
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Передісторія:
- 27 червня ВАКС призначив Олексію Чернишову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 мільйонів 2 тисячі 668 гривень.
- Суд також наклав на віцепрем'єра низку обов'язків, зокрема: прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи, не відлучатися за межі території України, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі.
- 2 липня стало відомо, що за Чернишова внесли заставу 120 мільйонів гривень.
- Водночас Вищий антикорупційний суд не став відсторонювати віцепрем’єра від посади на 2 місяці, як того просили детективи Національного антикорупційного бюро.
- Також стало відомо, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав листа на ім’я адвоката віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова, в якому пояснив, чому Чернишова не варто відсторонювати з посади.