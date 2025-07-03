Чернишов у день повернення до України задекларував 2 млн витрат на адвокатів

Віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов у день повернення до України задекларував 2,190 млн грн витрат на адвокатські послуги.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", Єдиний держреєстр декларацій

Деталі: Згідно з повідомленням у держреєстрі декларацій про суттєві зміни в майновому стані у 2025 році, дата здійснення разового видатку яких значиться як 22 червня 2025 року.

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Саме 22 червня Чернишов повідомив, що повернувся в Україну з відрядження. Він додав, що розбере по фактах "кампанію дискредитації" й додав, що "правда завжди перемагає".

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