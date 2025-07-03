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У центрі Києва попрощалися із загиблим пілотом F-16, Героєм України

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 липня 2025, 13:42
У центрі Києва попрощалися із загиблим пілотом F-16, Героєм України
прощання з Героєм України Устименком. фото - "Суспільне"

3 липня у Києві попрощалися із загиблим пілотом F-16 Героєм України Максимом Устименком.

Джерело: "Суспільне", відео "Радіо Свобода"

Деталі: Зазначається, що Устименко був одним із 15 випускників у 2016 році, коли Україна випустила винищувачів на МіГ-29 і штурмовиків на Су-25.

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"Я знаю кожного з тієї п'ятнадцятки. На жаль, шестеро з них уже загинули. Максима поховають у Київській області, де мешкає його родина. Він зовсім недавно придбав там житло, але саме в цей двір кілька місяців тому прилетів "Шахед". Це нове житло, про яке він мріяв, було зруйноване", – розповів заступник командувача Повітряних сил, бригадний генерал Сергій Голубцов.

Також Устименко був у першій групі із 12 пілотів, які першими пройшли навчання на F-16 та літав на ньому з літа 2024 року.

"Дуже швидко опанував літак. До того ще тестував шведський літак Gripen, на якому зробив 13 вильотів у Швеції. Взагалі він був льотчиком першого класу", — додав Голубцов.

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Видання зазначає, що винищувач F-16, який пілотував Максим, збив сім "Шахедів" під час масованої російської атаки 29 червня 2025 року. Що саме тоді сталося, покаже розслідування.

 

"У повітрі було дуже багато цілей, які потрібно знищити. Я переконаний, якби у нього був хоча б один шанс вижити, він би ним скористався. Літак був пошкоджений і треба ще ухилити його від населеного пункту, зберігши керованість. Це дуже важко, але Максим це зробив", — сказав заступник командувача повітряного командування "Захід", бригадний генерал Олег Захарчук.

Передісторія: 

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