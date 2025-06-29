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Льотчик F-16 загинув під час нічної масштабної атаки

Роман ПетренкоНеділя, 29 червня 2025, 08:35
Льотчик F-16 загинув під час нічної масштабної атаки
F-16. Фото ілюстративне: Getty images

У ніч на 29 червня 2025 року російські окупанти вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні із застосуванням ракет різних типів та ударних БпЛА, під час якого загинув льотчик 1 класу підполковник Максим Устименко.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "На жаль, нині маємо ще одну болючу втрату. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1 класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження. Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей.

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Під час відпрацювання останньої – його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг".

Деталі: За даними військових, РФ запустила вночі понад 500 повітряних цілей.

Літаки F-16, зокрема, знищили десятки "Шахедів".

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Нагадаємо: 

  • 29 серпня 2024 року низка західних ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що 26 серпня в Україні зазнав авіакатастрофи винищувач F-16.
  • Після цього у ПС повідомили, що, відбиваючи російський масований комбінований ракетно-авіаційний удар, загинув льотчик Олексій Месь.
  • В українському військовому командуванні розглядали різні версії катастрофи винищувача F-16, серед яких як помилка пілота, так і "дружній вогонь" своїх ППО.
  • Головком ЗСУ Олександр Сирський у вересні 2024 року обіцяв повідомити суспільству результати розслідування результатів розслідування щодо загибелі льотчика "Мунфіша" "найближчим часом", але військове командування досі не оприлюднило їх.

авіабезпілотники
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