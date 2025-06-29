Льотчик F-16 загинув під час нічної масштабної атаки

У ніч на 29 червня 2025 року російські окупанти вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні із застосуванням ракет різних типів та ударних БпЛА, під час якого загинув льотчик 1 класу підполковник Максим Устименко.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "На жаль, нині маємо ще одну болючу втрату. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1 класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження. Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей.

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Під час відпрацювання останньої – його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг".

Деталі: За даними військових, РФ запустила вночі понад 500 повітряних цілей.

Літаки F-16, зокрема, знищили десятки "Шахедів".

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