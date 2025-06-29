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Зеленський доручив з'ясувати причини загибелі пілота F-16 Устименка

Роман ПетренкоНеділя, 29 червня 2025, 10:18
Зеленський доручив з'ясувати причини загибелі пілота F-16 Устименка
f-16, фото: getty images

Президент Володимир Зеленський доручив з’ясовувати всі обставини загибелі пілота F-16 Максима Устименка у ніч на 29 червня.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Майже всю ніч в Україні лунала тривога – у нашому небі було 477 дронів, більшість із яких російсько-іранські "шахеди", та 60 ракет різних типів. Били "рускіє" по всьому, що забезпечує життя. Є влучання й по житловому будинку в Смілі, поранена дитина. Екстрені служби працюють усюди, де необхідно.

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На жаль, відбиваючи атаку, загинув наш пілот F-16 Максим Устименко. Сьогодні він знищив сім повітряних цілей. Мої співчуття родині та побратимам. Доручив з’ясовувати всі обставини загибелі. Українська авіація героїчно боронить небо. Дякую кожному, хто захищає Україну".

Деталі: Президент заявив, що за сім днів РФ запустила 114 ракет, більш ніж 1270 дронів і майже 1100 КАБів.

Нагадаємо: У ніч на 29 червня під час ракетно-дронового удару по Україні загинув льотчик 1 класу підполковник Максим Устименко.

ЗеленськийавіаПовітряні сили ЗСУ
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