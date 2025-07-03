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Сирський про допис комбата 47-ї бригади щодо Курщини: Спроба привернути увагу

Анастасія ПроцЧетвер, 3 липня 2025, 18:21
Сирський про допис комбата 47-ї бригади щодо Курщини: Спроба привернути увагу
фото: Facebook/Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував публічну критику з боку комбата 47-ї бригади Олександра Ширшина, який заявив про недоцільні бойові задачі на Курщині. За словами Сирського, Ширшин "хоче уваги чи реалізації".

Джерело: "Слідство.Інфо"

Деталі: Під час розмови з журналістами "Слідства.Інфо" Сирський зауважив, що комбат перебував у відпустці за кордоном, і командування було готове до контакту з ним.

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Пряма мова Сирського: "Ми його переведемо туди, куди він хоче. Як я реагую на цей допис? Ну він очевидно хоче уваги чи реалізації, я не знаю, мені розв’язання проблем через фейсбук не дуже зрозуміло".

Деталі: На питання про численні синхронні публікації на підтримку Сирського, які з’явилися на сторінках 47-ї бригади після допису Ширшина, головнокомандувач відповів з усмішкою: "Ви що думаєте, що це їм сказали писати?"

Також він зауважив, що командир на місці сам може приймати рішення, як і чи виконувати задачу.

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Водночас сам Ширшин у коментарі журналістам зазначив, що вже пропонував переведення, проте одне з них було відхилено. Він наголосив, що не спонукає бійців до непокори, але бачить серед них втому й незгоду з умовами служби:

"Мої бійці мені казали: командир, ти готовий очолити батальйон СЗЧ (Самовільне залишення частини, – ред.)? Я їх не спонукаю на такі дії, і сказав, що нічого страшного в тому, що мене скоро не буде – немає. Я дуже ними пишаюсь: своїм управлінням, своїми сержантами, і бійцями. Вони зробили величезну роботу, я знаю, як вони себе проявили, для мене це дуже цінно, але я дуже хочу добитись змін".

Він також наголосив, що командир на місці не може відмовитись від виконання задач:

"Неможливо відмовитись від виконання певних задач, тому що вони робляться чи плануються під контролем Головкома, будь-яке таке невиконання – це починаються розслідування, як були у нас по Бєлгородщині, хоч ніхто там не відмовлявся, ми не могли фізично це зробити".

Передісторія: 

  • 16 травня комбат 47-ї бригади звинуватив командування в "дебільних задачах" на Курщині. Ширшин також позначив у своєму дописі офіційну сторінку Генштабу ЗСУ з коментарем "Сподіваюся, ваші діти теж будуть в піхоті і виконуватимуть ваші задачі".
  • Пізніше комбат повідомив, що службова перевірка визнала його недисциплінованим.
  • 20 червня командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин каже, що представники командування не поспішають реагувати на озвучені ним проблеми, зокрема щодо невиправданих втрат особового складу під час боїв на Курщині в РФ.

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