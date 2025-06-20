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Комбат 47-ї бригади: Командування не поспішає вирішувати ситуацію з "дебільними завданнями"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 20 червня 2025, 22:02
Комбат 47-ї бригади: Командування не поспішає вирішувати ситуацію з дебільними завданнями
Олександр Ширшин, фото з його Facebook

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин каже, що представники командування не поспішають реагувати на озвучені ним проблеми, зокрема щодо невиправданих втрат особового складу під час боїв на Курщині в РФ.

Джерело: Ширшин в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма  мова: "Я очікував на нормальну, конструктивну розмову з боку Генерального штабу і вищого керівництва. Були люди, які зверталися, були готові, хотіли вирішити проблему – а вона насправді дуже системна, дуже поширена у Збройних силах. І хтось цим продовжує займатися. Але загалом, складається враження: ті, хто мали би це зробити і до кого це було адресовано, враховуючи результати перевірки, про які я написав, не дуже хочуть вирішувати".

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Деталі: На уточнююче запитання, кому саме було адресоване його звернення, Ширшин відповів: "Конкретну особу я поки що називати не буду. Але знову ж таки, задачі приходять від вищого командування і спускаються нижче. Відповідно, до них неодноразово надходили звернення з оцінкою обстановки, з усім необхідним, з аргументацією. Але чомусь не чули".

Також командир батальйону пояснив, яких саме змін він вимагає, однак висловив сумніви, що озвучені проблеми справді будуть вирішені. Він додав, що має намір надалі домагатися змін у війську.

"Це питання управлінських змін, що стосується постановки завдань, оцінки обстановки, планування необхідних попередніх заходів, створення відповідних умов. Це про ухвалення рішень – тобто про межі відповідальності. Це також питання відновлення, підготовки піхоти, комплектації. Насправді, питань багато. Частину з них я вже виклав. Сьогодні ми мали розмову з Генеральним штабом – я озвучив деякі з цих питань. Не знаю, що вони з цим робитимуть. Бо... в мене є певні сумніви", – зазначив Ширшин.

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Водночас він вважає несправедливим висновок службової перевірки, за результатами якої його визнали "недисциплінованим".

"Проблема в тому, що це було зроблено несправедливо, навіть зазначені причини, чому вони так зробили, не відповідають дійсності", – сказав він.

За його словами, рапорт про усунення його від посади наразі не задовольнили.

"Я очікую рішення, продовжую виконувати обов’язки, знаходжуся безпосередньо при управлінні батальйоном", – сказав Ширшин.

Нинішні заяви комбата у командуванні Збройних сил України поки не коментували.

Передісторія: 

  • Комбат 47-ї бригади звинуватив командування в "дебільних задачах" на Курщині. Ширшин також позначив у своєму дописі офіційну сторінку Генштабу ЗСУ з коментарем "Сподіваюся, ваші діти теж будуть в піхоті і виконуватимуть ваші задачі".
  • Пізніше комбат повідомив, що службова перевірка визнала його недисциплінованим.

арміяЗбройні силиКурська область
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