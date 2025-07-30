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Ворог атакував Харків БпЛА: виникла пожежа, є постраждалі

Ольга Глущенко Середа, 30 липня 2025, 01:56
Ворог атакував Харків БпЛА: виникла пожежа, є постраждалі
ілюстративне фото: ДСНС

У ніч проти 30 липня росіяни вчергове атакували Харків дронами, пролунали вибухи, виникла пожежа, є постраждалі та ушкодження.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Терехова: "У місті вибух! Попередньо ворог ударив по Харкову "Шахедом"! У небі ще можуть бути ворожі бойові дрони!

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Можливі повторні удари – будьте обережні!"

Оновлено: За попередньою інформацією Синєгубова, падіння уламків ворожого БпЛА зафіксоване в Шевченківському районі Харкова.

Пряма мова Терехова: "Внаслідок спроби ворожого удару по місту в Шевченківському районі горить автомобіль. Деталі ще уточнюються". 

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Деталі: Пізніше Терехов уточнив, що у Шевченківському районі постраждала автомийка, скління багатоквартирного будинку, супермаркет. За його даними, горить одне авто.

О 2:43 Терехов повідомив про ще один вибух у Харкові внаслідок атаки ворожого дрона. Синєгубов повідомив про влучання у Слобідському районі.

За даними Терехева, в Шевченківському районі троє постраждалих: дві жінки та чоловік.

Харківвибухбезпілотникиросійсько-українська війна
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