Ворог атакував Харків БпЛА: виникла пожежа, є постраждалі

У ніч проти 30 липня росіяни вчергове атакували Харків дронами, пролунали вибухи, виникла пожежа, є постраждалі та ушкодження.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Терехова: "У місті вибух! Попередньо ворог ударив по Харкову "Шахедом"! У небі ще можуть бути ворожі бойові дрони!

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Можливі повторні удари – будьте обережні!"

Оновлено: За попередньою інформацією Синєгубова, падіння уламків ворожого БпЛА зафіксоване в Шевченківському районі Харкова.

Пряма мова Терехова: "Внаслідок спроби ворожого удару по місту в Шевченківському районі горить автомобіль. Деталі ще уточнюються".

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Деталі: Пізніше Терехов уточнив, що у Шевченківському районі постраждала автомийка, скління багатоквартирного будинку, супермаркет. За його даними, горить одне авто.

О 2:43 Терехов повідомив про ще один вибух у Харкові внаслідок атаки ворожого дрона. Синєгубов повідомив про влучання у Слобідському районі.

За даними Терехева, в Шевченківському районі троє постраждалих: дві жінки та чоловік.