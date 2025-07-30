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Россияне атаковали Харьков БпЛА: возник пожар, есть пострадавшие

Ольга ГлущенкоСреда, 30 июля 2025, 01:56
Россияне атаковали Харьков БпЛА: возник пожар, есть пострадавшие
иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 30 июля россияне в очередной раз атаковали Харьков дронами, раздались взрывы, возник пожар, пострадали три человека, есть повреждения.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов, начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь Терехова: "В городе взрыв! Предварительно враг ударил по Харькову "Шахедом"! В небе еще могут быть вражеские боевые дроны!

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Возможны повторные удары – будьте осторожны!"

Обновлено: По предварительной информации Синегубова, падение обломков вражеского БпЛА зафиксировано в Шевченковском районе Харькова.

Прямая речь Терехова: "В результате попытки вражеского удара по городу в Шевченковском районе горит автомобиль. Детали еще уточняются".

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Детали: Позже Терехов уточнил, что в Шевченковском районе пострадала автомойка, остекление многоквартирного дома, супермаркет.

В 2:43 Терехов сообщил о еще одном взрыве в Харькове в результате атаки вражеского дрона. Синегубов сообщил о попадании в Слободском районе.

По данным Терехева, в Шевченковском районе трое пострадавших: две женщины и мужчина.

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