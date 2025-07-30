Визнання Палестинської держави: МЗС пояснило позицію Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що рішення уряду країни про можливість визнання Палестинської державності покликане чинити тиск на Ізраїль з метою припинення бойових дій у Газі.

Джерело: заява Леммі у вівторок журналістам у штаб-квартирі ООН, де проходить міжнародна конференція високого рівня з палестинського питання, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Леммі: "Ми намагалися вплинути на ситуацію на місцях, і я щиро сподіваюся, що ми побачимо різке зменшення страждань, які ми спостерігаємо, а також прихильність до припинення вогню".

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Деталі: Відповідаючи на запитання, чи був президент США Дональд Трамп попереджений про це рішення, Леммі наголосив, що хоча Штати і Велика Британія мають особливі відносини, Лондон чітко заявив, "що жодна країна не має права вето на серйозні рішення, які ми ухвалюємо у Сполученому Королівстві".

На конференції під час свого виступу Леммі зірвав гучні й тривалі оплески.

Він наголосив, що відмова уряду прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу від рішення про дві держави хибна з моральної точки і стратегічно помилкова.

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За словами міністра, такий підхід шкодить ізраїльському народові, оскільки закриває єдиний шлях до миру.

Що передувало: Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що досягнення тривалого миру в Секторі Гази включає, зокрема, такий крок як "визнання Палестинської держави".

У вівторок Стармер пообіцяв, що Британія визнає Палестину як державу у вересні, якщо до того часу Ізраїль не погодиться на припинення вогню в секторі Гази.

Нагадаємо: Минулого тижня Франція стала першим членом Ради Безпеки ООН та країною G7, яка оголосила про наміри визнати Палестинську державу у вересні.

Палестинські посадовці привітали анонс Парижа, тоді як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що цей крок "винагороджує терор" після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі.

Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував французького президента Емманюеля Макрона за наміри визнати Палестинську державу.