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Признание Палестинского государства: МИД объяснил позицию Британии

Ольга ГлущенкоСреда, 30 июля 2025, 05:58
Признание Палестинского государства: МИД объяснил позицию Британии
Дэвид Лемми. фото: Getty Images

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что решение правительства страны о возможности признания Палестинской государственности призвано оказывать давление на Израиль с целью прекращения боевых действий в Газе.

Источник: заявление Лемми во вторник журналистам в штаб-квартире ООН, где проходит международная конференция высокого уровня по палестинскому вопросу, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Лемми: "Мы пытались повлиять на ситуацию на местах, и я искренне надеюсь, что мы увидим резкое уменьшение страданий, которые мы наблюдаем, а также приверженность прекращению огня".

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Детали: Отвечая на вопрос, был ли президент США Дональд Трамп предупрежден об этом решении, Лемми подчеркнул, что хотя Штаты и Великобритания имеют особые отношения, Лондон четко заявил, "что ни у одной страны нет права вето на серьезные решения, которые мы принимаем в Соединенном Королевстве".

На конференции во время своего выступления Лемми сорвал громкие и продолжительные аплодисменты.

Он подчеркнул, что отказ правительства премьер-министра Беньямина Нетаньяху от решения о двух государствах ошибочен с моральной точки и стратегически ошибочен.

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По словам министра, такой подход вредит израильскому народу, поскольку закрывает единый путь к миру.

Что предшествовало: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что достижение длительного мира в секторе Газа включает, в частности, такой шаг, как "признание Палестинского государства".

Во вторник Стармер пообещал, что Британия признает Палестину как государство в сентябре, если к тому времени Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа.

Напомним: На прошлой неделе Франция стала первым членом Совета Безопасности ООН и страной G7, которая объявила о намерении признать Палестинское государство в сентябре.

Палестинские чиновники приветствовали анонс Парижа, тогда как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что этот шаг "вознаграждает террор" после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года в Израиле.

Госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал французского президента Эмманюэля Макрона за намерения признать Палестинское государство.

ВеликобританияПалестинаИзраильСектор Газа
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