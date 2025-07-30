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Канада розглядає питання визнання Палестини – ЗМІ

Ольга Глущенко Середа, 30 липня 2025, 06:50
Канада розглядає питання визнання Палестини – ЗМІ
ФОТО: GETTY IMAGES

За даними видання CBC News, уряд Канади може визнати державність Палестини.

Джерело: CBC News із посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що канадський уряд зважує, чи визнавати Палестинську державу, і чи повинен такий крок "мати певні умови".

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За словами джерела CBC News, рішення ще не прийняте, але очікується, що прем'єр-міністр Канади Марк Карні проведе засідання кабінету міністрів у середу вдень, на якому буде обговорюватися ситуація на Близькому Сході.

За даними офісу Карні, він обговорив з прем’єром Британії Кіром Стармером гуманітарну кризу в Газі та позицію Британії щодо визнання Палестини як держави.

Передісторія:

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  • Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що досягнення тривалого миру в Секторі Гази включає, зокрема, такий крок як "визнання Палестинської держави".
  • У вівторок Стармер пообіцяв, що Британія визнає Палестину як державу у вересні, якщо до того часу Ізраїль не погодиться на припинення вогню в секторі Гази.
  • Минулого тижня Франція стала першим членом Ради Безпеки ООН та країною G7, яка оголосила про наміри визнати Палестинську державу у вересні.
  • Палестинські посадовці привітали анонс Парижа, тоді як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що цей крок "винагороджує терор" після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі.
  • Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував французького президента Емманюеля Макрона за наміри визнати Палестинську державу.

КанадаПалестинаСектор Гази
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