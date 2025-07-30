Канада розглядає питання визнання Палестини – ЗМІ

За даними видання CBC News, уряд Канади може визнати державність Палестини.

Джерело: CBC News із посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що канадський уряд зважує, чи визнавати Палестинську державу, і чи повинен такий крок "мати певні умови".

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За словами джерела CBC News, рішення ще не прийняте, але очікується, що прем'єр-міністр Канади Марк Карні проведе засідання кабінету міністрів у середу вдень, на якому буде обговорюватися ситуація на Близькому Сході.

За даними офісу Карні, він обговорив з прем’єром Британії Кіром Стармером гуманітарну кризу в Газі та позицію Британії щодо визнання Палестини як держави.

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