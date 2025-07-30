Канада рассматривает вопрос признания Палестины – СМИ

По данным издания CBC News, правительство Канады может признать государственность Палестины.

Источник: CBC News со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что канадское правительство взвешивает, признавать ли Палестинское государство и должен ли такой шаг "иметь определенные условия".

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По словам источника CBC News, решение еще не принято, но ожидается, что премьер-министр Канады Марк Карни проведет заседание кабинета министров в среду днем, на котором будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке.

По данным офиса Карни, он обсудил с премьером Британии Киром Стармером гуманитарный кризис в Газе и позицию Британии по признанию Палестины как государства.

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