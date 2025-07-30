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Канада рассматривает вопрос признания Палестины – СМИ

Ольга ГлущенкоСреда, 30 июля 2025, 06:50
Канада рассматривает вопрос признания Палестины – СМИ
ФОТО: GETTY IMAGES

По данным издания CBC News, правительство Канады может признать государственность Палестины.

Источник: CBC News со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что канадское правительство взвешивает, признавать ли Палестинское государство и должен ли такой шаг "иметь определенные условия".

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По словам источника CBC News, решение еще не принято, но ожидается, что премьер-министр Канады Марк Карни проведет заседание кабинета министров в среду днем, на котором будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке.

По данным офиса Карни, он обсудил с премьером Британии Киром Стармером гуманитарный кризис в Газе и позицию Британии по признанию Палестины как государства.

Предыстория:

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  • Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что достижение длительного мира в секторе Газа включает, в частности, такой шаг, как "признание Палестинского государства".
  • Во вторник Стармер пообещал, что Британия признает Палестину как государство в сентябре, если к тому времени Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа.
  • На прошлой неделе Франция стала первым членом Совета Безопасности ООН и страной G7, которая объявила о намерении признать Палестинское государство в сентябре.
  • Палестинские чиновники приветствовали анонс Парижа, тогда как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что этот шаг "вознаграждает террор" после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года в Израиле.
  • Госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал французского президента Эмманюэля Макрона за намерения признать Палестинское государство.

КанадаПалестинаСектор Газа
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